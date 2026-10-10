सातारा : शैक्षणिक शुल्क ९९ हजार ३०० रुपये थकीत असल्याने जोपर्यंत ते भरत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थिनीला शाळेत पाठवू नये, असे अजब फतवारूपी पत्र कोरेगाव येथील सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूलने दुसरीतील विद्यार्थिनीच्या पालकांना धाडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या प्रकारामुळे एकीकडे शाळेच्या फीबाबत पालकाचे झालेले दुर्लक्ष, तर दुसरीकडे शाळेने असा फतवा काढून केलेला प्रताप हा संबंधित विद्यार्थिनीच्या शिक्षण हक्कावर मात्र गदा आणणारा ठरत आहे..यासंदर्भात पालक सारंग बाचल यांनी उद्विग्न होत ‘सकाळ’कडे धाव घेतली व प्रसंगाचे कथन केले. ते म्हणाले, ‘‘शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ नुसार सर्वांना शिक्षणाचा हक्क आहे, तर एखाद्या विद्यार्थ्याचे शुल्क थकले म्हणून त्याला शाळेतून काढणे, वर्गात बसू न देणे किंवा ‘घरीच ठेवा’ असे पत्र देणे हे कलम १६ नुसार गुन्हा आहे. याबाबत आपण योग्य त्या ठिकाणी कायदेशीर दाद मागणार आहोत.’’ श्री. बाचल म्हणाले, ‘‘माझी कन्या दि मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी संचलित सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता दुसरीत शिक्षण घेत आहे.. तिची कालपासून सत्र एक परीक्षा सुरू झाली आहे. तिच्याकडून परीक्षेची तयारी करून घेत असतानाच आज सकाळी रजिस्टर टपालाने शाळेतून एक पत्र प्राप्त झाले आहे. या पत्रात २०२६- २७ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता दुसरीत ती शिक्षण घेत असून, तिचे मागील येणे बाकी शैक्षणिक शुल्क रुपये ७६ हजार ३०० व सध्याच्या वर्षाचे शुल्क २३ हजार असे एकूण ९९ हजार ३०० रुपये येणे बाकी आहे, तरी कृपया आपण १० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत येणे बाकी शैक्षणिक शुल्क भरावे. .सबब ११ ऑक्टोबर २०२६ नंतर आपण आपल्या पाल्यास शाळेत पाठवू नये, पाल्याची शाळेवर कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. कृपया याची नोंद घ्यावी व शाळेच्या प्रशासनास सहकार्य करावे, ही विनंती, असे म्हटले आहे. या पत्रावर हेडमिस्ट्रेस असा शिक्का आणि सही आहे. या पत्रावर जावकमध्ये सात ऑक्टोबर २०२६ अशी तारीख आहे. प्रत्यक्षात हे पत्र रजिस्टर पोस्टाने आज सकाळी मिळाले आहे, तसेच अशा प्रकारे शाळेतील अन्य कोणत्याही पालकांना असे पत्र मिळाले नसल्याची माहिती मला मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.