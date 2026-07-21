Koyna Dam Water Level : कोयना धरणाने ओलांडला 60 टीएमसीचा टप्पा! गेल्या 24 तासांत 2.41 TMC ने वाढ; धरणात तब्बल 28 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक, महाबळेश्वरची स्थिती काय?

कराड (सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरात रविवारीपासून मंगळवारपर्यंत मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली (Koyna Dam storage latest update) आहे. धरणाने ६० टीएमसीचा टप्पा ओलांडला असून, मंगळवारी (ता.२१) सकाळी आठ वाजेपर्यंत धरणात ६१.३० टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे..यंदाच्या मॉन्सूनने २९ जूनपासून सातारा जिल्ह्यात दमदार हजेरी लावली होती. त्यानंतर कृष्णा, कोयना तसेच अन्य उपनद्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ होऊन अनेक ठिकाणी नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या होत्या. मात्र, गेल्या दोन आठवड्यांपासून कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाने विश्रांती घेतल्याने नद्यांच्या पाणीपातळीत घट झाली होती..शनिवारपासून पावसाने पुन्हा जोर धरल्याने धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढू लागला आहे. सध्या कोयना धरणात २७ हजार ९८२ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे. गेल्या २४ तासांत धरणातील पाणीसाठ्यात तब्बल २.४१ टीएमसीची भर पडली आहे..Koyna Dam Water Level Today : कोयना धरण 60 टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर; महाबळेश्वर खोऱ्यातही पावसाची जोरदार बॅटिंग, 24 तासांत 2.35 टीएमसी पाणीसाठ्यात वाढ.दरम्यान, गेल्या २४ तासांत नवजा येथे ८५ मिमी, कोयनानगर येथे ६७ मिमी, तर महाबळेश्वर येथे ७८ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाच्या पुनरागमनामुळे खरीप हंगामातील पिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.