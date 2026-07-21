सातारा

Koyna Dam Water Level : कोयना धरणाने ओलांडला 60 टीएमसीचा टप्पा! गेल्या 24 तासांत 2.41 TMC ने वाढ; धरणात तब्बल 28 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक, महाबळेश्वरची स्थिती काय?

Koyna Dam Water Storage Crosses 61 TMC : महाबळेश्वर व कोयना पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या जोरदार पावसामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठा ६१.३० टीएमसीवर पोहोचला आहे. २४ तासांत २.४१ टीएमसीची वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
Latest Koyna Dam storage update

Latest Koyna Dam storage update

esakal

हेमंत पवार
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कराड (सातारा) : कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासह महाबळेश्वर परिसरात रविवारीपासून मंगळवारपर्यंत मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली (Koyna Dam storage latest update) आहे. धरणाने ६० टीएमसीचा टप्पा ओलांडला असून, मंगळवारी (ता.२१) सकाळी आठ वाजेपर्यंत धरणात ६१.३० टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे.

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