Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे दोन दरवाजे उघडले; नदीपात्रात जवळपास 4 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू, प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा

सातारा : सांगली पाटबंधारे मंडळाच्या मागणीनुसार कोयना धरणाचे दोन वक्र दरवाजे आज (ता. २१) सकाळी आठ वाजता एक फुटाने उघडण्यात (Satara Koyna River Latest Update) आले. या दरवाजांतून २,९३३ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे..दरम्यान, कोयना धरण पायथा विद्युतगृहाचे एक युनिट सुरू असून, त्याद्वारे १,०५० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे कोयना नदीपात्रात सध्या एकूण ३,९८३ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे..Bhudargad Monsoon Tourism : धुक्याची चादर, हिरवेगार डोंगर अन् मनमोहक धबधबे; भुदरगडमधील नाईकवाडीचे सौंदर्य पर्यटकांना खुणावतेय, पठार पाहण्यासाठी गर्दी.धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढल्याने कोयना नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नदीपात्राजवळील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नदीतीरावरील गावांतील नागरिकांनी नदीपात्रात जाऊ नये, तसेच नदीकाठावरील ग्राम प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक नोंद घेऊन योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन कोयनानगर येथील कोयना सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.