सातारा

Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे दोन दरवाजे उघडले; नदीपात्रात जवळपास 4 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू, प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा

Koyna Dam Gates Opened by One Foot : कोयना धरणाचे दोन वक्र दरवाजे एक फुटाने उघडण्यात आले असून २,९३३ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. विद्युतगृहातून १,०५० क्युसेक विसर्गामुळे नदीत एकूण ३,९८३ क्युसेक पाणी सोडले जात आहे.
Koyna Dam water release 3983 cusecs latest update in Satara

Koyna Dam water release 3983 cusecs latest update in Satara

esakal
सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : सांगली पाटबंधारे मंडळाच्या मागणीनुसार कोयना धरणाचे दोन वक्र दरवाजे आज (ता. २१) सकाळी आठ वाजता एक फुटाने उघडण्यात (Satara Koyna River Latest Update) आले. या दरवाजांतून २,९३३ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे.

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