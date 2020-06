दुधाचा भाव 34 वरून 20 रुपयांपर्यंत खाली, शेतकरी अडचणीत

कुकुडवाड (जि. सातारा) : कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाउनमध्ये दुधाचा भाव 34 रुपयांवरून 20 रुपयांपर्यंत खाली आला असल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले असून, राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने दूध दरवाढ करण्यासह दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान देण्याची आग्रही मागणी माणच्या तहसीलदार श्रीमती बाई माने यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. दूध दर खाली आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी अडचणीत आला असल्याने संस्थापक अध्यक्ष व माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय समाज पक्षाचे माण-खटाव विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष प्रा. सचिन होनमाने यांनी हे निवदेन माणच्या तहसीलदारांना दिले आहे. याबाबत प्रा. होनमाने हे "सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, ""लॉकडाउनमुळे शेतकरी अडचणीमध्ये आलेला आहे. दुधासह शेतमालाचे भाव घसरले असल्याने पशुपालक शेतकरी अडचणीत आला आहे. शेतीबरोबर पशुपालन व्यवसाय संकटात सापडला आहे. दुधाचा भाव 34 रुपयांवरून 20 रुपयांपर्यंत खाली आलेला आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूने जनावरांसाठी आवश्‍यक पेंडीचे भाव गगनाला भिडले असल्यामुळे दुग्ध व्यवसाय धोक्‍यात आलेला आहे. त्यात शेतकरी घायकुतीला आलेला आहे. महादेव जानकर हे मंत्री असताना दुधाला पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदान शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा करत होते. आता दुधाचा भाव फारच कमी झाल्यामुळे शासनाने दूध दरवाढ तत्काळ करून प्रतिलिटर दहा रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करावे. याप्रश्‍नी शेतकऱ्याचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्यांनी दूध दरवाढीत लक्ष घालावे, अन्यथा रस्त्यावर उतरून उग्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रा. होनमाने यांनी निवेदनातून दिला आहे. या वेळी "रासप'चे कायदेशीर सल्लागार ऍड. विलासराव चव्हाण, शरदराव दडस, विद्यार्थी आघाडीचे माण तालुकाध्यक्ष उपस्थित होते.

