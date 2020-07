गृह राज्यमंत्री म्हणतात, "पालकमंत्र्यांना काय ठरवायचे ते ठरवू द्या; आपण आपलं बघू'

पाटण (जि. सातारा) : सातारा जिल्ह्याबाबत पालकमंत्र्यांना काय धोरण ठरवायचे ते ठरवू द्या; पण यापुढे पाटण तालुक्‍यामध्ये पास असल्याशिवाय कोणालाही प्रवेश देऊ नका, अशा कडक सूचना गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पाटण तालुक्‍यात वाढत असलेल्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या प्रशासकीय बैठकीत दिल्या. पाटण तालुका प्रशासनाची बैठक गृह राज्यमंत्री देसाई यांच्या उपस्थितीत येथे झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे, तहसीलदार समीर यादव, पोलिस उपअधीक्षक अशोकराव थोरात, गटविकास अधिकारी मीना साळुंखे, सहायक पोलिस निरीक्षक तृप्ती सोनावणे, महेश भावीकट्टी, वैद्यकीय अधीक्षक चंद्रकांत यादव, तालुका वैद्यकीय अधिकारी बी. आर. पाटील आदी उपस्थित होते. सातारा जिल्ह्याबाबत पालकमंत्री जे काय धोरण ठरवतील ते ठरवतील; पण यापुढे पाटण तालुक्‍यामध्ये पास असल्याशिवाय कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. ज्यांच्याकडे पास नसेल त्यांच्यावर कारवाई करा. तालुक्‍यातील महत्त्वाच्या व मोठ्या बाजारपेठा आठवड्यातून फक्त एकच दिवस सुरू राहतील. पाटण तालुक्‍यात दहा ठिकाणी नाकाबंदी करा, अशा सूचना गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या. गृह राज्यमंत्री देसाई म्हणाले, ""पुणे, मुंबईहून गावाकडे येणाऱ्यांमुळे पाटण तालुका कोरोनाचा हॉटस्पॉट झालेला आहे. तेव्हा ज्यांच्याकडे पास आहे, त्यांनाच प्रवेश द्या. प्रसंगी वाईटपणा आला तरी चालेल. एकासाठी गावाला त्रास व्हायला नको. पाटण तालुक्‍यात "कोल्हापूर पॅटर्न' राबवा. मनुष्यबळ कमी असले तर तातडीने मागणी करा. तालुक्‍यातील शाळा बंद आहेत. त्यामुळे शिक्षक व जिल्हाधिकारी देतील ते कर्मचारी नाकाबंदीसाठी तैनात करावेत.''

