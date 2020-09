पणन राज्यमंत्र्यांची सूचना ः शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करा

मोरगिरी (जि. सातारा) ः राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पणन संचालनालयाच्या संलग्न संस्थांचे कार्य पोचविणे आवश्‍यक आहे. शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा व आदर्श बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याचे काम कृषी पणन संचालनालयाने करावे, अशा सूचना पणन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केल्या. गुलटेकडी-पुणे येथील कृषी पणन मंडळाच्या कार्यालयात कृषी पणन संचालनालयाच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक मंत्री देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात ते बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीमध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना करून देसाई म्हणाले, ""शासनाच्या पणन संचालनालयाची निर्मितीमागील उद्देशाप्रमाणे कामकाज व्हावे. शेतमालावर घेण्यात येणाऱ्या अडत, हमाली, तोलाईबाबत जे धोरण ठरविण्यात आले आहे त्या धोरणानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज चालते का हेही पाहणे तितकेच गरजेचे आहे. शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा व आदर्श बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी थेट पणनधारकांना परवाने देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आधुनिक सुविधा व आदर्श बाजारपेठ उपलब्ध करून द्याव्यात.'' कापूस खरेदीचाही घेतला आढावा

कोरोना संक्रमनानंतर शासनाने केलेल्या लॉकडाउन काळात शेतकऱ्यांना कापूस विक्री करता आली नाही. शेतकऱ्यांकडे बराच कापूस शिल्लक असल्याने कापूस विक्रीस मान्यता देण्याची मागणी कृषी विभागाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. शासनाने परवानगी दिल्यानंतर किती क्विंटल कापसाची खरेदी झाली याचीही माहिती मंत्री देसाई यांनी बैठकीत घेतली. संपादन ः संजय साळुंखे ऑक्‍सिजन ग्रुप...कोरोनाग्रस्तांसाठी संजीवनी, कऱ्हाडला घरोघरी देतात उपचारासाठी मोफत यंत्रे

Web Title: Satara Minister of State for Marketing: Provide market to farmers