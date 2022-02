सातारा : पालिकेने दिला सहा हजार महिलांना आधार

By

सातारा - पालिकेने (Satara Municipal Corporation) शहरातील महिलांना (Women) स्‍वयंपूर्ण (Self-Sufficient) बनविण्‍यासाठी केंद्राच्‍या योजनेच्‍या मदतीने (Help) पुढाकार घेतला आहे. आजपर्यंत पालिकेची मदत आणि मार्गदर्शनाखाली शहरातील ६०० बचत गटांतील (Self Help Group) सहा हजार महिला विविध प्रकारचे उत्‍पादन घेत रोजगारक्षम झाल्‍या असून, त्‍यांच्‍या उत्‍पादनांना राज्‍यासह देशाच्‍या कानाकोपऱ्यात मागणी आहे.

महिलांमधील उद्योजकतेला चालना मिळावी, त्‍यांनी स्‍वत:बरोबरच इतरांना रोजगार उपलब्‍ध करून द्यावा, त्‍या अर्थसाक्षर आणि अर्थनिर्भय बनाव्‍यात, यासाठी देशभरात महिला बचत गट चळवळ कार्यरत आहे. यासाठी केंद्र व राज्‍य सरकारच्‍या विविध योजना सध्‍या कार्यरत आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्‍यासाठी प्रत्‍येक स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थेत स्‍वतंत्र कक्ष कार्यरत आहेत. याच पध्‍दतीने सातारा पालिकेतदेखील मुख्‍याधिकारी अभिजित बापट, अतिरिक्‍त मुख्‍याधिकारी पराग कोडुगले यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली एक कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षाचे कामकाज व्‍यवस्‍थापक राजेंद्र दिवेकर, कीर्ती साळुंखे तसेच समुदाय संघटक आरती जोशी या पाहात आहेत. या कक्षाच्‍या मदतीने पंडित दीनदयाळ अंत्‍योदय योजना राष्‍ट्रीय नागरी उपजीजिका अभियानातून बचत गटांना मार्गदर्शन, अर्थसाह्य देण्‍यात येत आहे.

अभियानांतर्गत कक्षात कार्यरत असणारे बचत गट सल्‍लागार हे महिलांना बचत गट स्‍थापनेपासून त्‍यांना इतर सर्व बाबींचे मार्गदर्शन करतात. महिला आल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या गरजा, आवडीनिवडी जाणून घेतल्‍यानंतर त्‍यांना कोणत्‍या प्रकारचा व्‍यवसाय करता येईल, त्‍यासाठीचा कच्‍चा माल कोठे मिळेल, त्‍यांच्‍या उत्‍पादित मालास कोठे बाजारपेठ उपलब्‍ध होईल, व्‍यवसायातील तोट्याचे मुद्दे कोणते आदी बाबींचे सखोल मार्गदर्शन याठिकाणी करण्‍यात येते. यानंतर बचत गटांना अर्थसाह्यासाठीचा प्रस्‍ताव कक्षाच्‍या मदतीने तयार करत तो बँकांना सादर करण्‍यात येतो. याठिकाणी आवश्‍‍यक असणाऱ्या सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करत पालिकेचे बचत गट सल्‍लागार बचत गटांना गरजेनुसार एक ते तीन लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसाह्य मिळवून देतात. आजपर्यंत नोंदणीकृत असलेल्‍या ६०० बचत गटांतील सहा हजार महिलांना स्‍वयंपूर्ण बनविण्‍यासाठी पालिकेने पुढाकार घेतला आहे.

काही बचत गट उत्‍पादन क्षेत्रात

कर्ज घेतल्‍यानंतर अनेक गटांनी खाद्य, कापड व्‍यवसाय व इतर अनेक व्‍यवसाय सुरू केले आहेत. बचत गटांच्‍या या उत्‍पादनांना स्‍थानिक पातळीवर तसेच राज्‍यासह देशाच्‍या विविध भागात मागणी आहे. कार्यरत असणाऱ्या ६०० गटांपैकी अनेक गट उत्‍पादन क्षेत्रात तर काही गट स्‍वं‍यअर्थसाह्य प्रकारात कार्यरत आहेत.