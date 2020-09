सातारा जिल्हावासीयांचे कोरोनादूतास उत्तम सहकार्य

सातारा : 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' मोहीम 15 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर व 14 ते 24 ऑक्टोबर या कालावधीत दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून पहिला टप्पा सुरु झाला आहे. प्रत्येक गावोगावी जाऊन तपासणी केली जात आहे. लोकांचे उत्तम सहकार्य लाभत आहे. सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील काळज, खंडाळा तालुक्यातील कोपर्डे व पाडळी, पाटण तालुक्यातील कुठरे येथे आरोग्य सेविका, स्वयंसेवक व आशा कर्मचारी यांनी गृहभेटी देवून माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी या मोहीमेची सुरुवात केली. मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील सहा लाख 80 हजार कुटुंबांना पथक भेट देणार आहेत. या टीममध्ये तीन जणांचा समावेश असून यांना कोरोना दूत म्हणून संबोधण्यात येणार आहे. या पथकाकडून विचारण्यात येणारे प्रश्न हे सोपे असणार असून त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची खरी उत्तरे द्यावी. कोरोना संसर्गाबाबत जनाजागृती व्हावी हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. यामध्ये मास्कचा वापर, सॅनिटायझरचा वापर करणे यांची जनजागृती करण्यात येणार आहे तरी नागरिकांनी मास्कचा वापर करणे, हात वेळोवेळी धुणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे याची सवय लावावी. या मोहिमेंतर्गत कोरोनाचा संसर्ग होवू नये म्हणून काय काळजी घ्यावी, होम आयसोलेशनमध्ये आहेत त्यांनी काय काळजी घ्यावी तसेच कोरोनातून बरे झाल्यानंतर काय काळजी घ्यावी याची सर्व माहिती मोहिमेंतर्गत सांगण्यात येणार आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Satara the My Family My Responsibility campaign is getting great support from the people