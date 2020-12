दिलासादायक! साताऱ्यात 105 नागरिकांना डिस्चार्ज; 335 जणांचे नमुने तपासणीला

सातारा : जिल्ह्यात विविध रुग्णालय, कोरोना केअर सेंटर, डिसीएचसी व सीसीसीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 105 नागरिकांना आज सायंकाळपर्यंत घरी सोडण्यात आले असून 335 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. 335 जणांचे नमुने तपासणीला : स्व. क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय सातारा येथील 23, कराड 30, फलटण 7, कोरेगाव 6, वाई 7, खंडाळा 7, रायगाव 36, पानमळेवाडी 134, महाबळेश्वर 7, तळमावले 20, तरडगाव 3 व कृष्णा मेडीकल कॉलेज कराड येथील 95 असे एकूण 335 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चव्हाण यांनी दिली. एकूण नमुने - 269840

एकूण बाधित - 53744

घरी सोडण्यात आलेले - 50611

मृत्यू - 1779

उपचारार्थ रुग्ण - 1354 संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

