मोरगिरी (जि. सातारा) : पाटण तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची 107 पैकी 68 ग्रामपंचायतींवर सत्ता आली आहे. शिवसेनेचे 68 सरपंच झाले आहेत. 119 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये मतदारसंघातील सुपने-तांबवे पंचायत समिती गणामध्ये 12 ग्रामपंचायतींचा समावेश होता. तेथे 119 पैकी 75 ग्रामपंचायतींवर देसाई यांचे वर्चस्व राहिले. तालुक्‍यामध्ये 746, तर सुपने- तांबवे पंचायत समिती गणामध्ये 106 असे एकूण निवडणूक लढविलेल्या 852 पैकी 536 उमेदवार शिवसेनेचे निवडून आले आहेत. कृष्णा कारखान्याची निवडणूक तातडीने घ्या; उच्च न्यायालयाचा राज्य प्राधिकरणास आदेश तालुक्‍यातील 61 ग्रामपंचायतींवर थेट सरपंच, उपसरपंचांच्या निवडी झाल्या आहेत. काहीर, टेळेवाडी, वजरोशी, कामरगाव ग्रामपंचायतींवर शिवसेनेचे सरपंच, आरक्षणामुळे रिक्त झालेल्या चव्हाणवाडी,नानेगाव, खोनोली व पाळशीसह मुरुड, पाठवडे, दिवशी बुद्रुक येथे शिवसेनेचे उपसरपंच आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

