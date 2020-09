'कृष्णा'च्या माध्यमातून वाठारला 70 बेडचे सेंटर : डॉ. सुरेश भोसले

कऱ्हाड (जि. सातारा) : तालुक्‍यात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाग्रस्त रुग्णांची अधिक सोय व्हावी, या उद्देशाने कृष्णा हॉस्पिटलने ऑक्‍सिजन बेड वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॉस्पिटलच्या माध्यमातून वाठार येथील कृष्णा फाउंडेशन कॅम्पस येथे 70 बेडचे कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता लवकरच कृष्णा हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सुमारे 500 कोरोनाग्रस्त रुग्णांची सोय होणार आहे, अशी माहिती कृष्णा चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांनी दिली. डॉ. भोसले म्हणाले, कोरोनामुक्तीच्या लढ्यात कृष्णा हॉस्पिटलने सुरवातीपासून योगदान दिले आहे. सुरवातीला 60 बेडचे कोविड वॉर्ड तयार केले. जिल्ह्यात रुग्णसंख्या वाढू लागल्याचे दिसताच. बेडची संख्या वाढवत नेत 400 केली. आजअखेर कृष्णा हॉस्पिटलमधून एक हजार 295 रुग्णांना कोरोनामुक्त केले आहे. कृष्णा हॉस्पिटलने ऑक्‍सिजन बेड वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय वाठार येथील कृष्णा फाउंडेशन कॅम्पस येथेही अत्याधुनिक सुविधायुक्त 70 बेडचे कोविड केअर सेंटर कृष्णा हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक कोरोनाग्रस्त रुग्णांना उपचारासाठी सामावून घेणे शक्‍य होणार आहे. संस्थांनी जपलीय सामाजिक बांधिलकी, कोरोनाग्रस्तांसाठी पुढे सरसावत आहे माणुसकी!



कृष्णा हॉस्पिटलने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशानुसार सुरू केलेली कोविड 19 ओपीडी पूर्णवेळ कार्यरत राहणार आहे. तेथे बाधा झालेल्या रुग्णांचे वर्गीकरण केले जाणार आहे. ऑक्‍सिजनची गरज भासणारे रुग्ण, त्यांची लक्षणे नसलेले पण बाधा झालेले असे रुग्ण, ज्यांच्यावर घरीच उपचार करणे शक्‍य होईल, असे रुग्णांचे वर्गीकरण करून, त्यांना योग्य त्या उपचारांची सुविधा तातडीने पुरवली जाणार असल्याचेही डॉ. भोसले यांनी सांगितले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

