शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे ऐतिहासिक परंपरेचा साक्षीदार असणाऱ्या राजवाड्याची दुरवस्था

सातारा : सातारा शहराच्या देदीप्यमान आणि ऐतिहासिक परंपरेचा साक्षीदार असणाऱ्या राजवाड्याची शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे दुरवस्था झाली आहे. देखभालीअभावी वाड्याच्या आतील भाग ढासळत चालला आहे. राजवाड्याबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास सातारकरांना त्याची वाताहत होताना पाहावी लागणार आहे. सातारा शहरातील नवीन राजवाड्याची निर्मिती सन 1844 मध्ये झाली. त्याकाळी येथूनच मराठा साम्राज्याच्या कारभार होत होता. 1876 मध्ये हा राजवाडा ब्रिटिशांनी ताब्यात घेत न्यायालय, इतर कार्यालये सुरू केली. 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत येथे न्यायालय सुरू होते. येथील न्यायालय, शासकीय कार्यालये नंतर इतरत्र हलविण्यात आली. माणसांचा राबता होता तोपर्यंत राजवाड्याचा डामडौल कायम होता. त्यानंतर राजवाड्याच्या दुरवस्थेला सुरुवात झाली. सध्या राजवाड्याच्या अंतर्गत भागाची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. शिवछत्रपती पुतळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी अडीच कोटींचा निधी; उदयनराजेंच्या मागणीची पालकमंत्र्यांकडून दखल राजवाड्यातील कोरीव, ताशीव लाकडी मंडप, सज्जे जमीनदोस्त झाले आहेत. घुशी व इतर प्राण्यांच्या वावरामुळे दुर्मिळ चित्रशिल्पे, नक्षीकामांचे नमुने नष्ट झालेत. राजवाड्याबाबत खासदार उदयनराजे यांनी शासनाला वेळोवेळी जागे करण्याचा प्रयत्न केला. पाठपुरावा करूनही शासनाने योग्य निर्णय न घेतल्याने राजवाडा भग्नावस्थेत पोचला आहे. येथील ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्याबरोबरच राजवाड्याचे संवर्धन करण्यासाठी शासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यास डोळ्यादेखत इतिहासाचा साक्षीदार असलेला राजवाडा जमीनदोस्त झालेला सातारकरांना पाहावा लागेल. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News Bad Condition Of The Palace At Satara Due To The Negligence Of The Government