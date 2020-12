ट्रान्सपोर्ट चालकांचे 30 लाखांचे भाडे थकवणाऱ्या छत्तीसगडच्या सोहेलवर साताऱ्यात गुन्हा

सातारा : साताऱ्यातील ट्रान्सपोर्ट चालकांचे 30 लाख 27 हजार रुपयांचे भाडे थकवून त्यांची पाचही वाहने परत न देता जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी छत्तीसगडमधील एकावर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. सोहेल कुरेशी (रा. पीएस रायपूर, छत्तीसगड) असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे. याबाबत सागर प्रकाश मोहिते (रा. सुरेन अपार्टमेंट, कूपर कॉलनी, सदरबझार) यांनी फिर्याद दिली आहे. ते ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक आहेत. त्यांनी सोहेलला इंडिया टेक्रो पॉवरच्या कामासाठी स्वत:चा टॅंकर व अजिंक्‍य तपासे (रा. मल्हार पेठ) यांचा ट्रक भाड्याने दिला होता. त्याचे भाडे त्याने वेळेत दिले होते. त्यामुळे सोहेलवर विश्वास ठेवून सागर यांनी त्यांचा ट्रॅक्‍टर व ट्रक त्याला भाड्याने दिला. त्यानंतर लोणंद (ता. खंडाळा) येथील हेमंत पवार यांनीही त्यांचा ट्रक भाड्याने दिला होता. पुण्याकडे निघालेल्या भरधाव ट्रकच्या धडकेत कऱ्हाडातील दांपत्य जागीच ठार सुरुवातीच्या काळात सोहेलने काही वाहनांचे भाडे वेळेत दिले. परंतु, ऑगस्ट 2019 ते आजअखेर त्याने पाच वाहनांचे 30 लाख 27 हजार 500 रुपये भाडे व 35 लाख रुपये किमतीची पाच वाहने परत केली नाहीत. भाडे व वाहने देण्यासाठी त्यांनी सोहेलकडे तगादा लावला. तेंव्हा "तुला उचलून नेवून मारुन टाकीन. गाड्या आणि भाड्याचे पैसे विसर नाही तर खोट्या गुन्ह्यात अडकवून तुलाच कामाला लावेन', अशी धमकी सोहेलने दिल्याचे सागर यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. उपनिरीक्षक नानासाहेब कदम तपास करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News A Case Has Been Registered Against A Man From Chhattisgarh At Satara Police Station