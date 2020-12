दुचाकीच्या कारणावरून दोन गटांत हाणामारी; चिंचणेरातील नऊ जणांवर गुन्हा

सातारा : चिंचणेर निंब येथील दोन गटांत झालेल्या मारामारीप्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात नऊ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. काल सकाळी साडेनऊच्या सुमारास मानसिंग दामोदर जाधव (वय 35, रा. चिंचणेर वंदन) यांचा उदय उमाकांत जाधव याच्याशी दुचाकीच्या कारणावरून बाचाबाची झाली. त्यामुळे उदय जाधव, रमेश विलास जाधव, सुशांत रमेश जाधव, प्रशांत रमेश जाधव, शरद विलास जाधव (सर्व रा. चिंचणेर वंदन) यांनी लाकडी दांडक्‍याने मला व वडील दामोदर यांना मारहाण केली, तसेच चुलत्यांनाही शिवीगाळ करत दमदाटी करत जिवे मारण्याची धमकी दिली, असे मानसिंग यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. हवालदार सावंत तपास करत आहेत. उदय उमाकांत जाधव (वय 40, रा. चिंचणेर निंब) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार मानसिंग जाधव, दामोदर जाधव, शंकर जाधव आणि सुनील जाधव या चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. गावातील कमानीजवळ मानसिंग यांच्याशी दुचाकी चालवण्यावरून बाचाबाची झाली होती. त्याचा राग मनात धरून संशयितांनी लाकडी दांडके व दगडाने मारून जखमी केले, असे त्यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. हवालदार जाधव तपास करत आहेत. दरम्यान, या घटनेनंतर दोन्ही गटांतील जखमींना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथेही मारामारी झाली होती. या प्रकरणीही दहा जणांवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे. टेंभूत जेवणाच्या पार्टीत युवकावर तलवारीने वार; कऱ्हाडात चौघांवर गुन्हा जिल्हा रुग्णालयातील कक्ष क्रमांक नऊमध्ये जखमींवर उपचार सुरू आहेत. तेथे जमलेल्या दोन्ही बाजूकडील युवकांची काल सायंकाळच्या सुमारास हाणामारी झाली होती. या प्रकरणी मानसिंग दामोदर जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार अनिल उमाकांत जाधव, सुधीर शिवाजी जाधव, गणेश विलास जाधव, शरद विलास जाधव, सुशांत उमेश जाधव, प्रशांत रमेश जाधव, जयंत अशोक जाधव, केदार सुरेश जाधव, उदय उमाकांत जाधव, सुनील चंद्रकांत जाधव यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हवालदार जाधव तपास करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

