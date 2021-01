'व्याज परत दे नाहीतर, प्लॅट नावावर कर'; खासगी सावकारीचा कऱ्हाडला तिघांवर गुन्हा

कऱ्हाड (जि. सातारा) : शहर पोलिसात तिघांवर खासगी सावकारी अंतर्गत गुन्हा नोंद झाला. विजय नाथाजी घाडगे व अन्य दोघे जण (त्यांची नावे समजू शकली नाहीत) अशी गुन्हा नोंद झालेल्यांची नावे आहेत. त्याबाबत संजय गायकवाड (वय 43, रा. मुळीक चौक, मूळ रा. कार्वे) यांनी पोलिसात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी सांगितले, की विजय घाडगे व त्याच्या सोबतच्या दोघांनी संजय गायकवाडला व्याजाने घेतलेली मुद्दल परत दे नाहीतर तुझा विजयनगर येथील प्लॅट किंवा मसूर येथील दोन गाळे माझे नावावर कर, अशी धमकी दिली होती. त्याला शिवीगाळ व दमदाटी केली. त्यांनी शहर पोलिसात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार खासगी सावकारींतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. संजय गायकवाड यांनी विकास घाडगे यांच्याकडून बांधकाम व्यवसायासाठी दरमहा दरशेकडा सात टक्के दराने 3 लाख रुपये व्याजाने घेतले होते. नव्या वर्षात लेटलतिफांचे वाजतगाजत स्वागत; मुख्याधिकाऱ्यांनी लढवली अनोखी शक्कल गायकवाड यांनी आजपर्यंत दीड लाख रुपये व्याजाचे पैसे दिलेले असतानासुद्धा विकास घाडगे याने माझे घेतलेले तीन लाख रुपये व त्यावरील व्याज परत दे नाहीतर तुझा विजयनगर येथे असलेले प्रथमेश प्लाझा येथील प्लॅट किंवा मसूर येथील दोन गाळे माझे नावावर कर अशी मागणी करून विजय घाडगे व त्याचे दोन मित्रांनी हेड पोस्ट मागील मुळीक चौकातील ए एस ज्वेलर्स जबरदस्तीने बंद करून शिवीगाळ, दमदाटी करून फिर्यादीचा कामगार सचिन सोपान शिरसाठ यास दुचाकीवर बसवून घेऊन गेले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News Case Has Been Registered Against Three Persons At Karad