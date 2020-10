बॅंकेच्या फसवणूकप्रकरणी साताऱ्यासह मुंबईतील दोघांवर गुन्हा

सातारा : फ्लॅट खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता दोन लाख 40 हजारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात चार जणांवर सोमवारी रात्री गुन्हा नोंदविण्यात आला. विक्रांत बाळकृष्ण दुबळे, शशिकला बाळकृष्ण दुबळे (रा. चिपळूणकर बागेजवळ, मंगळवार पेठ, सातारा), दिग्विजय आनंदराव गायकवाड, विद्या दिग्विजय गायकवाड (कुलाबा, मुंबई) असे गुन्हा दाखल असणाऱ्या संशयितांची नावे आहेत. याबाबतची फिर्याद बंधन बॅंकेच्या वतीने निशीकांत दिलीप संकपाळ (रा. शनिवार पेठ, सातारा) यांनी नोंदवली आहे.



सातारा येथील गृह फायनान्समध्ये निशीकांत संकपाळ हे कार्यरत होते. कालांतराने गृह फायनान्सचे नाव बंधन बॅंक असे करण्यात आले. 2017 मध्ये विक्रांत दुबळे, शशिकला दुबळे (रा. मंगळवार पेठ, सातारा) बॅंकेत कर्ज काढण्यासाठी आले. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर दुबळे यांना 11 लाख 40 हजारांचे कर्ज देण्यात आले. ही कर्ज रक्कम आर्या डेव्हलपर्सचे दिग्विजय गायकवाड, विद्या गायकवाड यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर दुबळे यांनी काही महिने कर्जाचे हप्ते भरले. नंतर हप्ते थकल्याने संकपाळ यांनी दुबळेंशी संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनी कर्ज भरण्यास असहमती दाखवली. यामुळे बॅंकेने दुबळे यांनी तारण दिलेल्या मिळकतीवर ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी संकपाळ यांनी गायकवाड यांची भेट घेत कायदेशीर कारवाई सुरू करणार असल्याचे सांगितले. पाच जिल्ह्यांच्या एसपींना साताऱ्यात आयजींचा कानमंत्र! त्यास हरकत घेत गायकवाड यांनी संकपाळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यास दमदाटी करत मारहाणीची धमकी दिली. यानंतर बॅंकेने घेतलेल्या माहितीत दुबळे आणि गायकवाड यांनी संगनमताने बॅंकेस तारण दिलेल्या मिळकतीचा दस्त परस्पर रद्द केल्याचे समोर आले. चौघांनी बॅंकेची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाल्याने सोमवारी बॅंकेच्या वतीने संकपाळ यांनी फसवणुकीची तक्रार शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात नोंदवली. यानुसार विक्रांत दुबळे, शशिकला दुबळे, दिग्विजय गायकवाड, विद्या गायकवाड यांनी 2 लाख 36 हजारांची फसवणूक केल्याचे नमूद केले आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

