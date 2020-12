मतदार यादीतील आक्षेपार्ह नावे त्वरित वगळा; सैदापूरच्या उपसरपंचांची प्रशासनाकडे मागणी

कऱ्हाड (जि. सातारा) : ज्यांचा सैदापूर ग्रामपंचायतीशी काहीही संबध नाही. जे गावचे रहिवाशी नाहीत, असे 1100 मतदार जे सैदापुरात वास्तव्यास नाहीत, त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळावीत, अशी मागणी सैदापूरचे उपसरपंच फत्तेसिंह जाधव यांनी केली आहे. याबाबत प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदन दिले आहे. सैदापूरची पंचवार्षिक निवडणूक फेब्रुवारीत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फत्तेसिंह जाधव यांनी निवेदन दिले. निवेदनातील माहिती अशी, ग्रामपंचायत निवडणूक मतदार यादीमधील प्रभाग 1 ते 6 मधील काही मतदार ग्रामपंचायत सैदापुरातील रहिवाशी नसण्याची शक्यता आहे. त्यांचा सैदापूरशी कोणताही संबंध नाही. जिल्ह्यातील गरजूंसाठी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविणार : पालकमंत्री पाटील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादी कार्यक्रम राबवला आहे. त्या कार्यक्रमानुसार 3 व 5 डिसेंबर रोजी आम्ही 1100 हून अधिक आक्षेपार्ह मतदारांची यादी प्रशासनाला दिली होती. सैदापुरातील नागरिकांतर्फे आक्षेपार्ह मतदारांची नावे निवडणूक यादीमधून वगळावीत, अशी मागणी केली होती. त्याकरिता त्यांच्या नावाने नमूना क्र. 7 देत आहोत, तरी या सर्व मतदारांची प्रभाग निहाय चौकशी होऊन सोबत दिलेल्या यादीप्रमाणे त्यातील आक्षेपार्ह मतदारांची शहानिशा करून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळावीत. मतदार यादी करताना काही मतदारांची नावे दोन पेक्षा अधिक प्रभागामध्ये समाविष्ट झाली आहेत. त्यांची नावे मतदार राहत असतील त्याच प्रभागामध्ये यावीत व इतर प्रभागामधील नावे कमी व्हावीत, अशीही मागणी केली आहे. तसेच श्री. जाधव यांनी आक्षेपार्ह मतदान नोंदणीची चौकशी करून त्यावर खात्री करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

