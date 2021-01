माजी उपसरपंचांसह दोघांना निवडणूक लढवण्यास निर्बंध; जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

पुसेसावळी (जि. सातारा) : खटाव तालुक्‍यातील राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या पुसेसावळी ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच सुरेश उर्फ सूर्यकांत कदम यांच्यासह सचिन कदम, मंगल कदम यांना मागील निवडणुकीत खर्चाचा तपशील सादर न करणे व खोटी कागदपत्रे सादर केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यासाठी निर्बंध घातल्याची माहिती ऍड. अभिजित वीर यांनी दिली. याबाबत वीर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुसेसावळी ग्रामपंचायतीच्या मागील निवडणुकीमध्ये सुरेश शंकरराव कदम, सचिन उत्तम कदम व मंगल अर्जुन कदम हे निवडून आले होते, तर सुरेश कदम हे उपसरपंच म्हणून कारभार पाहत होते. मात्र, निवडून आलेल्या सदस्याने निवडणूक आयोगाला निवडणूक खर्चाचा तपशील वेळेत सादर करणे बंधनकारक असते. वैरत्व संपवून अनेक गावांत काका-बाबा गट एकत्र; कऱ्हाड दक्षिणेत दिसणार मनोमिलनाचा करिष्मा या तिघांनी वेळेत खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाला वेळेत सादर केला नसल्याने त्यांच्याविरोधात श्रीकांत कदम, रवींद्र कदम यांनी ऍड अभिजित वीर यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन त्यांच्याविरोधात दाद मागितली होती. ऍड. वीर यांनी केलेला युक्तीवाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य करून या तिघांना पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यास निर्बंध घातले. ऐन ग्रामपंचायत निवडणूक काळात हा निकाल आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

