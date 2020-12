किरकोळ वादातून सिव्हिलमध्ये दोन गटांत तुफान राडा

सातारा : किरकोळ वादातून चिंचणेर निंब (ता. सातारा) येथे काल झालेल्या मारामारीतील जखमीमध्ये जिल्हा रुग्णालयातील कक्षात उपचार सुरू असतानाही मारामारी झाली. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात तणावाचे वातावरण पसरले होते. चिंचणेर निंब (ता. सातारा) येथे काल (मंगळवार) सकाळी किरकोळ वादातून दोन गटांत मारामारी झाली. या मारामारीत जखमी झालेल्या उदय उमाकांत जाधव (वय 40, रा. चिंचणेर वंदन, ता. सातारा) यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमधील 9 क्रमांकाच्या कक्षात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. याचठिकाणी मारामारीत जखमी झालेल्या दुसऱ्या गटातील काही जणांना सुद्धा दाखल करण्यात आले होते. सायंकाळी पाचच्या सुमारास सिव्हिल हॉस्पिटलमधील 9 क्रमांकाच्या कक्षाबाहेर युवकांचा एक गट जमा झाला. जमलेल्या युवकांपैकी काही जणांनी आत प्रवेश करून उपचार सुरू असणाऱ्या चिंचणेर वंदन येथील काही जणांना मारहाण केली. नेदरलॅंडच्या पॉली जेस्सीवर पाटणात जीप चोरीचा गुन्हा मारामारीमुळे कक्षात उपचार घेणाऱ्या इतर रुग्ण, तसेच वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली. याची माहिती मिळाल्यानंतर रुग्णालयील पोलिस कर्मचारी, सुरक्षारक्षक त्याठिकाणी दाखल झाले, तोपर्यंत हल्लेखोर युवक तेथून पळून गेले होते. याची माहिती मिळाल्यानंतर सातारा तालुका पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी त्याठिकाणी दाखल झाले. त्यांनी सकाळी झालेल्या मारामारीतील जखमींचे जबाब नोंदवून घेत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर सातारा शहर पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना हल्ला झालेल्यांचे जबाब नोंदवून घेत संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News Fighting Between Two Groups At Satara Civil Hospital