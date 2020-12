तासवडेत कंपनीला अडीच कोटींना गंडा; कर्मचाऱ्यांवर तळबीड पोलिसांत गुन्हा

वहागाव (जि. सातारा) : तासवडे (ता. कऱ्हाड) येथील औद्योगिक वसाहतीतील रॉयल फूड्‌स स्टप्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील एका कर्मचाऱ्याने त्या कंपनीची गेल्या तीन वर्षांत दोन कोटी 40 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तळबीड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने याबाबत कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात तळबीड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, व्यवस्थापनाच्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी संबंधित कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, तपास कामात अडचणी येऊ नये, म्हणून पोलिसांनी संशयिताचे नाव गोपनीय ठेवले आहे. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, तासवडे औद्योगिक वसाहतीत रॉयल फूड्‌स स्टप्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी आहे. या कंपनीतील एका कर्मचाऱ्याने 1 एप्रिल 2017 ते 2 जुलै 2020 दरम्यानच्या कालावधीत स्वत:च्या फायद्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वेळोवेळी गैरवापर करून कंपनीची सुमारे 2 कोटी 40 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याबाबत कंपनीचे कर्मचारी रामेश्वर थोरात (वय 60, रा. कोयना वसाहत, कऱ्हाड) यांनी तळबीड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीनुसार कंपनीच्या एका कर्मचाऱ्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. रात्री उशिरापर्यंत याप्रकरणी कोणालाही अटक करण्यात आली नव्हती. सहायक पोलिस निरीक्षक जयश्री पाटील अधिक तपास करीत आहेत. नड्डांच्या गाडीवरील हल्ल्याविरोधात मलकापुरात भाजपची निदर्शने चौकशी करण्याची मागणी तासवडे औद्योगिक वसाहतीतील रॉयल फूड्‌स कंपनीची गेल्या तीन वर्षांत कोट्यवधी रपपयांची फसवणूक झाल्याचे व्यवस्थापनाने आज तळबीड पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. मात्र, याबाबत कंपनी व्यवस्थापन गेली तीन वर्षे का गप्प होते? तसेच कंपनीचे तीन वर्षांचे ऑडिट झाले नाही का? याबाबत परिसरात उलटसुलट चर्चा सुरू असून, या प्रकरणाची पोलिस व संबंधित प्रशासनाने कसून चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News Filed A Case Against The Employees Of Royal Company At Taswade