ढेबेवाडीत एकाच दिवशी 14 ठिकाणी वणवा; आग विझविण्यासाठी वन कर्मचाऱ्यांची 16 तास झुंज

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : एक-दोन नव्हे तर खासगी मालकी क्षेत्रात तब्बल 14 ठिकाणी अज्ञातांनी लावलेला वणवा विझविण्यासाठी येथील वन कर्मचाऱ्यांना आगीबरोबर 16 तास झुंजावे लागले. काल सकाळी दहाच्या सुमारास डोंगर-कड्याकपारीतून सुरू झालेली त्यांची कसरत रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होती. दोन वनपाल, चार वनरक्षक आणि सात वनमजूर एवढ्या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांवर येथील मोठ्या वनक्षेत्राची जबाबदारी आहे. जंगलालगतच असलेल्या मालकी क्षेत्रात लावण्यात येणारे वणवे हीच वन विभागापुढील मोठी समस्या आहे. काल सकाळी दहा वाजता विभागातील डोंगररांगांत आगडोंब दृष्टीला पडल्यावर तीन ब्लोअर मशिनसह वन कर्मचारी तिकडे धावले. डोंगरात धावत जावून बच्चे कंपनीने रोखला वनहद्दीत घुसणारा वणवा; बोर्गेवाडीतील छोट्यांची मोठी कामगिरी त्यावेळी दिवशी घाटासह गुढे, कुंभारगाव, काळगाव, गुढे परिसरातील खासगी मालकी क्षेत्रात काहींनी 14 ठिकाणी गवत पेटविल्याने वणवा जंगलाच्या दिशेने निघाल्याचे दिसून आले. दहा पथके तयार करून मशिन व झाडांच्या डहाळ्यांच्या साह्याने रात्री दोन वाजेपर्यंत आग विझविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. डोंगर- कड्याकपारीत 16 तास आगीशी झुंज देत वन कर्मचारी थकून गेले होते. या काळात त्यांच्यापर्यंत वडापाव व पिण्याचे पाणी कसरत करतच आम्ही पोचवत होतो, असे वनपाल सुभाष राऊत यांनी सांगितले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

