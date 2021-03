'शासनाचा आमच्यावर अन्याय'; गुरव समाजाचे सरकारविरोधात मलकापुरात आंदोलन

मलकापूर (जि. सातारा) : येथील गुरवकीच्या जमीन शासनाने बेकायदेशीरपणे पालिकेच्या नावावर केली. हा आमच्या समाजावर अन्याय आहे. या जमिनीबाबत योग्य न्याय द्या, अशी मागणी करत आज गुरव समाज बांधवांनी पालिकेसमोर उपोषण केले. सध्या जमावबंदी आदेश असल्यामुळे तुम्हाला एकत्र बसता येणार नाही, अशा सूचना शहर पोलिसांनी करताच गुरव समाजाचे उपोषण 15 तारखेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. पालिकेने नवीन प्रशासकीय इमारत बांधलेली जमीन जुन्या सर्व्हे नंबर 558 मधील 114 गुंठे जमीन गुरव समाजाच्या नावावर होती. त्यानंतर आम्हा चौघांनाही विचारात न घेता नंतर शासनाने बेकायदेशीरपणे ती पालिकेच्या नावावर केली आहे. संबंधित इमारतीचे बांधकामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्या जमिनीसाठी आम्ही अनेक वेळा उपस्थित राहून दाद मागूनही शासनाने योग्य न्याय दिला नाही. हनीट्रॅप टोळीतील बारामतीच्या तिघांना अटक; प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून साताऱ्यातील एकाला लुबाडले एकतर जमीन द्या अन्यथा जमिनीचा मोबदला तर द्या, अशी मागणी करत गुरव समाजातील कुटुंबानी सोमवारी सकाळी पालिका कार्यालयासमोरच उपोषणासाठी ठिय्या मारला. मात्र, सध्या जमावबंदी आदेश असल्यामुळे तुम्हाला एकत्र बसता येणार नाही. अशी सूचना कऱ्हाड शहर पोलिसांनी करताच गुरव समाजाचे उपोषण 15 तारखेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. या वेळी शिवाजी गुरव, अशोक गुरव, अरविंद गुरव, किरण पुजारी, मनीषा गुरव, राधिका गुरव यांच्यासह कुटुंबीय उपोषणास बसले होते. गुरव समाजाच्या उपोषणाला शेतीमित्र अशोकराव थोरात, सुधाकर शिंदे यांनी पाठिंबा दिला. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News Gurav Samaj Agitation Against The Government In Malkapur