Marathi Sahitya Sammelan : मराठी साहित्य संमेलनाला गालबोट! कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांना फासले काळे; पोलिसांनी कोरेगावातील संदीप जाधवला घेतलं ताब्यात

Shocking Attack on Marathi Sahitya Sammelan Office Bearer in Satara : साताऱ्यात मराठी साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांच्या तोंडाला काळे फासून हल्ला झाला. आरोपी संदीप जाधव याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
Vinod Kulkarni Attack, Marathi Sahitya Sammelan

Vinod Kulkarni Attack, Marathi Sahitya Sammelan

सातारा : अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कोषाध्यक्ष आणि साताऱ्यात भरलेल्या 99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजन समितीचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांच्यावर संमेलन स्थळावर प्रकाशन कट्टा दालनाच्या परिसरात एकाने हल्ला चढवत संमेलन घेतोच कसे? असे म्हणत हल्ला चढवला. प्रज्ञा सूर्य सामाजिक संस्थेचा सदस्य संदीप जाधव याला शाहूपुरी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

