तारळ्यात विनामास्क फिरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा धडाका; पोलिसांनी कसली कंबर

तारळे (जि. सातारा) : वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायत व पोलिसांनी कंबर कसली असून विनामास्क कारवाईचा धडाका लावला आहे. या कारवाईचा सर्वसामान्य जनतेने धसका घेऊन मास्क वापरण्यास पुन्हा सुरुवात केल्याचे दिसते. नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी या तीन महिन्यांत कोरोनाबाधित होण्याचे प्रमाण कमालीचे घटले होते. परिणामी नागरिकांनी मास्क, सोशल डिस्टन्स व सॅनिटायझर वापर कमी केला होता. काही जण कोरोना गेलाच, असे समजून कसलीच काळजी घेताना दिसत नव्हते. मात्र, गत पंधरवड्यात पुन्हा बाधितांची संख्या वाढू लागल्याने काळजी वाढली आहे. प्रशासनानेही सावध होत नियम कडक केले असून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तारळी धरणाकडे जाणाऱ्या पर्यटकांचा प्रवास होणार सुखकर; गृहराज्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने विकासकामांना गती त्यातच तारळे विभागात पुन्हा कोरोनाने डोके वर काढू नये म्हणून यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. ढोरोशी व तारळेत पुन्हा बाधित सापडल्याने सर्वांच्या चिंतेत भर पडली आहे. दरम्यान, पोलिस, सरपंच, सदस्य व ग्रामसेवकांनी संयुक्त कारवाई करत विनामस्क फिरणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाईचा धडाका लावला आहे. गत काही दिवसांत त्यातून सुमारे साडेबारा हजारांचा दंड वसूल केला आहे. शिवाय जनजागृतीही करण्यात येत आहे. या कारवाईने लोकांनी दंडापासून वाचण्यासाठी का होईना मास्क वापरण्यास सुरवात केलेली दिसते. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

