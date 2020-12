गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत युवकास लुटले; तिघांवर शाहूपुरी पोलिसांत गुन्हा

सातारा : पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याची धमकी देत मोरावळे (ता. जावली) येथील युवकाचे अपहरण करत त्याच्याकडून 50 हजार उकळल्याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात काल तीन जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला. किशोर बाळासोा कांबळे (रा. एलआयसी कॉलनी, शाहूपुरी) असे संशयिताचे नाव असून त्याचा पोलिस शोध घेत आहेत. मोरावळे (ता. जावली) येथे वैभव अनंत गोळे (वय 20) हा युवक राहण्यास आहे. तो शाहूपुरी येथील एका औषध विक्रेत्याकडे कामास आहे. त्याचठिकाणी एक महिला सुध्दा कामास आहे. कामादरम्यान त्या दोघांची ओळख झाली. यानंतर काही दिवसांनी एकमेकांशी व्हॉटसऍपवर चॅटींग सुरु केले. याची माहिती किशोर कांबळे याला मिळाली. त्याने गोळे याला ता. 20 नोव्हेंबर रोजी शाहूपुरी चौकात बोलावून घेतले. याठिकाणी आलेल्या गोळेला अल्टो कारमध्ये बसवून राधिका रोडवरील गणपती विसर्जन तलावाजवळ नेण्यात आले. याठिकाणी कांबळे त्याच्या दोन साथीदारांनी गोळेला मारहाण करत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत कांबळे व त्याच्या साथीदारांनी गोळेकडून वेळोवेळी 45 हजार रुपये उकळले. मतदार यादीतील आक्षेपार्ह नावे त्वरित वगळा; सैदापूरच्या उपसरपंचांची प्रशासनाकडे मागणी ता. 4 डिसेंबर रोजी कांबळे व त्याच्या साथीदारांनी पुन्हा गोळेला बोलावून घेत कारमधून राधिका रोड परिसरात नेले. याठिकाणी काठीने मारहाण करत कांबळेने गोळेकडे असणारा 5 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल हॅंडसेट काढून घेतला. वारंवार होणाऱ्या मारहाणीस कंटाळून गोळेने काल शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात याची तक्रार नोंदवली. घटनास्थळाची पाहणी करत तपासाबाबत सहाय्यक पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सूचना केल्या. याचा तपास सहाय्यक निरीक्षक शितोळे हे करीत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News Shahupuri Police Have Registered A Case Against Three Persons In Satara