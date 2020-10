साताऱ्यात पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला; एकाची प्रकृती गंभीर, दोघे ताब्यात

सातारा : सातारा जिल्हा पोलिस दलातील दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ला झाला. यातील एक पोलिस गंभीर जखमी आहे. दोन्ही पोलिसांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून पोलिस स्मृतीदिनाच्या पूर्वसंध्येला ही घटना घडल्याने जिल्हा पोलिस दलात खळबळ उडाली. दरम्यान, दोन संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. मंगळवार २० रोजी १०.२५ च्या सुमारास सातारा शहर पोलीस ठाण्यातील पोलिस कॉन्स्टेबल दत्ता वैजनाथ डोलारे व मधुकर हिंडे हे त्यांची ड्युटी संपल्यानंतर मित्रांसमवेत कणसे ढाबा येथे जेवणाकरिता जात असताना, सातारा शहरातील हॉटेल मानसीसमोर गोडोली नाका ते शिवराज तिकाटणे जाणा-या रोडवर असणारे भाजीपाल्याच्या गाड्याजवळ दत्ता डोलारे यांच्या ओळखीच्या मनोज डांगरे यांनी येथे का उभा आहे, असे विचारल्याच्या कारणावरुन पोलिस कॉन्स्टेबल दत्ता डोलारे व मनोज डांगरे यांच्यामध्ये वाद झाल्याने मनोज डांगरे यांनी त्याचा साथीदार प्रसाद महामुनी व इतर मित्रांना बोलावून घेतले. क्राईम रेट नियंत्रणासाठी युवक रडारवर; पोलिसांचा सोशल इंजिनिअरिंग फंडा दरम्यान, प्रसाद महामुनी येताना हातामध्ये लोखंडी रॉड घेवून आला व त्याने पोलिस कॉन्स्टेबल दत्ता डोलारे यांच्या डोक्यामध्ये लोखंडी रॉडने मारहाण करुन गंभीर दुखापत केली. तसेच महामुनी याने पोलिस कॉन्स्टेबल मधुकर हिंडे यांच्या डाव्या हातावर लोखंडी रॉड मारुन त्यांनाही गंभीर दुखापत केली आहे. पोलिस कॉन्स्टेबल डोलारे यांनी घडलेल्या प्रकाराबाबत सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अप्पर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील यांच्या आदेशान्वये गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेवून मनोज अरुण डोंगरे रा. गणेशनगर विलासपूर व प्रसाद उर्फ परशा विकास महामुनी रा. विलासपूर (सातारा) यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी सहायक पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल या करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News Two Arrested For Assaulting Police In Satara