सातारा

Satara Crime : वाईतील दोन सराईत गुंड सातारा जिल्ह्यातून तडीपार; खुनाचा प्रयत्‍न, जबरी चोऱ्यांसारख्‍या गंभीर गुन्‍ह्यात सहभाग

Police Externment Order Issued in Wai : वाई तालुक्यातील सराईत गुन्हेगार टोळीच्या दोन सदस्यांना गंभीर गुन्ह्यांमुळे पोलिस अधीक्षकांनी दोन वर्षांसाठी जिल्ह्यातून तडीपार केले.
Satara Crime News

Satara Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वाई (सातारा) : येथील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सराईत गुन्हेगार टोळीचा प्रमुख यश ऊर्फ वश्या अभिजित सोंडकर (वय १९) आणि टोळीतील सदस्य मेघराज ऊर्फ सोन्या संतोष मोरे (वय २० दोघेही रा. गंगापुरी, ता. वाई) यांना पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दोन वर्षांसाठी जिल्ह्यातून तडीपार (Satara Crime News) करण्‍याचे आदेश बजावले आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
satara police
crime marathi news
police department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com