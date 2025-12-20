वाई (सातारा) : येथील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सराईत गुन्हेगार टोळीचा प्रमुख यश ऊर्फ वश्या अभिजित सोंडकर (वय १९) आणि टोळीतील सदस्य मेघराज ऊर्फ सोन्या संतोष मोरे (वय २० दोघेही रा. गंगापुरी, ता. वाई) यांना पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दोन वर्षांसाठी जिल्ह्यातून तडीपार (Satara Crime News) करण्याचे आदेश बजावले आहेत..खुनाचा प्रयत्न करणे, जबरी चोरी करणे, दुखापत पोचवणे, शिवीगाळ दमदाटी करणे यासारखे गंभीर स्वरूपाचे दखलपात्र गुन्हे असल्याने, तसेच त्यांच्यावर वेळोवेळी अटक करून प्रतिबंधात्मक कारवाई करून देखील त्यांनी गुन्हेगारी कारवाया चालूच ठेवल्या होत्या. त्यांच्या टोळीवर कायद्याचा कोणताच धाक राहिला नसल्याने वाई तालुका परिसरातील लोकांना या टोळीचा मोठ्या प्रमाणात उपद्रव होत होता. अशा टोळींवर कायद्याचा वचक राहावा, यासाठी सर्वसामान्य जनतेतून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती..Sangli Crime : कुपवाडमध्ये गुन्हेगारावर पाठलाग करून सपासप वार; मान, गळा, डोक्यात कोयता-कुकरीने हल्ला, जुन्या वादातून कृत्य.पोलिस निरीक्षक जितेंद्र शहाणे व पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे यांनी हद्दपार प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानुसार पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी या दोघांना सातारा जिल्हा हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपारीचे आदेश केले आहेत. जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आगामी निवडणूक काळात सातारा जिल्ह्यातील सराईत गुन्हेगारांच्या विरुद्ध हद्दपारी, मोका, एमपीडीए अशा प्रकारच्या कडक कारवाया करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..Sangli Crime : सांगलीत चाललंय काय? जतमध्ये नग्नावस्थेत तोंड, डोके ठेचून तरुणाचा निर्घृण खून; डोक्यात गंभीर जखमा.या कारवाईत अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, पोलिस हवालदार प्रमोद सावंत, अमित सपकाळ, राजू कांबळे, शिवाजी भिसे, महिला पोलिस कॉन्स्टेबल अनुराधा सणस, वाई पोलिस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल नितीन कदम, नीलेश देशमुख यांनी योग्य पुरावा सादर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.