सातारा : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या काळामध्ये आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अशा एकूण दहा जणांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नोटिसा बजावल्या होत्या. आता कोरोनाचा संसर्ग कमी होत असताना हे कर्मचारी कामावर हजर होण्यास येऊ लागल्याने अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. काही कामचुकार कर्मचाऱ्यांना आरोग्य उपसंचालकांकडे पाठविण्यात आले

आहे. जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मुख्यतः 20 मार्चनंतर सुरू झाला. त्यामुळे तातडीने दक्षता म्हणून येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयात विलगीकरण कक्ष व इतर सुविधा सुरू करण्यात आल्या. पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्वच नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले. सुरवातीला सापडलेल्या रुग्णांमध्ये परदेशातून प्रवास करून आलेल्यांचा समावेश होता. दिवसेंदिवस रुग्ण वाढू लागल्याने कोरोना विषाणूच्या भीतीने जिल्हा रुग्णालयातील काही वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी कामावरच येण्यास तयार होत नव्हते. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सांनी संबंधितांना नोटिसा पाठवून "कोरोना"त तुमची जिल्हा रुग्णालयात आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे अत्यावश्‍यक बाबींसाठी कामावर हजर व्हावे, असे सूचित केले होते. तरीही दोन वैद्यकीय अधिकारी, चार ते पाच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व दोन परिचारिकांचा यामध्ये समावेश होता. तसेच चार ते पाच कामचुकार कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. तरीही हे कर्मचारी कामावर आले नाहीत. मात्र, आता कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी नव्हे पण भीती कमी झाल्याचे दिसताच ते कामावर येण्यास तयार झालेले आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू करून न घेता त्यांना आरोग्य उपसंचालकांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविण्यात आले आहे. या सर्व प्रकारामुळे जिल्हा रुग्णालयात कोरोना विषाणूच्या महामारीत कामचुकार कर्मचारी उघडकीस आले आहेत. यासंदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आता यातील काहींना हजर करून घेण्यात आले आहे. स्वत:ची काळजी घेणे गरजेचे सध्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढलेला असून, ग्रामीणसह शहरी भागातही कोरोनाचा विळखा वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका आणि वर्ग चारचे कर्मचारी यांनी कोरोनासाठी योगदान देताना स्वत:ची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

