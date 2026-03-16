सातारा: जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतिपदासाठी उद्या (सोमवार) होणाऱ्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विजयी उमेदवारांनी सभापतिपदासाठी राजकीय भेटीगाठी घेत जोरदार लॉबिंग केले आहे. पंचायत समितींच्या निवडणुकीत ११ पैकी भाजपला केवळ तीन ठिकाणी बहुमत मिळाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार आणि शिवसेनेला एका पंचायत समितीत थेट सत्ता मिळणार आहे. तीन पंचायत समित्यांत समान बलाबल झाल्याने सभापतिपदासाठी ईश्वरचिठ्ठी काढली जाणार आहे. .वाई पंचायत समितीतील आठ पैकी पाच गण जिंकून राष्ट्रवादीने सत्ता कायम राखली. काेरेगावातही सत्ता कायम राखली आहे. खंडाळा पंचायत समितीच्या सहापैकी चार जागा जिंकत राष्ट्रवादी काँग्रेसने तालुक्यावरील वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. माण पंचायत समितीत राष्ट्रवादी व भाजपला पाच-पाच जागा मिळाल्या आहेत..Satara News: पाच तालुक्यांत एआयअंतर्गत फळबाग लागवड; फलटण, माण, खटाव, जावळी, साताऱ्याचा समावेश; राज्यातील पहिलाच प्रयोग.खटाव पंचायत समितीच्या चौदापैकी आठ जागा जिंकून भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केले. फलटण पंचायत समितीसाठी शिवसेना आणि भाजप राष्ट्रवादी युतीला आठ-आठ जागा मिळाल्याने सभापतिपदासाठी ईश्वरी चिठ्ठीद्वारे निकाल लागणार आहे. जावळी तालुक्यात बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या बालेकिल्ल्यात भारतीय जनता पक्षाला धक्का बसला..Mahabaleshwar Solar Lights: इटलीतील उद्योजक चंदन चव्हाण यांची समाजसेवा; महाबळेश्वर तालुक्यातील ५० गावांना सौर पथदिव्यांची भेट.त्या ठिकाणी भाजपला केवळ तीन गण राखण्यात यश आले, तर विरोधकांनी तीन गण स्वत:कडे खेचून आणले. माण पंचायत समितीचे सभापती चिठ्ठीद्वारे निवडले जाणार आहेत. त्यामुळे अकरापैकी तीन ठिकाणचे सभापती चिठ्ठीद्वारे होणार असून, उर्वरित आठ ठिकाणी पक्षाकडे लॉबिंग करून विजयी उमेदवारांनी जोरदार फील्डिंग लावली आहे, तसेच उपसभापतिपदासाठी महिलांकडून संधी मिळण्याची मागणी होत आहे..सातारा पंचायत सभापती पदासाठी विचाराधीन नावेजिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतिपदासाठी उद्या (सोमवार) होणाऱ्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सभापतिपदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण असल्याने चार गणांमधील इच्छुकांमध्ये चुरस वाढली आहे. यासाठी विजयी उमेदवारांनी राजकीय भेटीगाठी घेत जोरदार लॉबिंग सुरू केली आहे. सभापतिपदासाठी लिंब गणातील प्रभाकर पवार, कोंडवे गणातील महेश गाडे आणि पाटखळ गणातून निवडून आलेले राहुल शिंदे यांची नावे चर्चेत आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकांची समीकरणे लक्षात घेता बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले कोणाला संधी देणार, याची उत्सुकता आहे..एक वाजता सभापती निवडीजिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभागृहात उद्या (सोमवार) सकाळी अकरा वाजता सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. नियमानुसार सदस्यांच्या उपस्थितीत निवड प्रक्रिया पार पडणार असून, सभापतिपदासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यानंतर मतदान किंवा एकमताने निवड केली जाणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर दुपारी एक वाजेपर्यंत नव्या सभापतींची अधिकृत घोषणा हाेण्याची शक्यता आहे.