कऱ्हाडमध्ये घबराट; कृष्णा, कोयना नद्यांचे पाणी नागरी वस्तीजवळ

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः कोरोना महामारीशी दोन हात करणाऱ्या शहरातील नागरिकांसमोर कोयना, कृष्णा नद्यांच्या पाण्याचे संकट दिसू लागले आहे. कोयना धरणातून पाणी सोडल्याने शहरातील कोयनेसह कृष्णा नद्यांचे पाणी नागरी वस्तीकडे सरकू लागले आहे. दोन - तीन दिवसांत कोयना नदीच्या पाणीपातळीत तब्बल 13, तर कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत 12.6 फुटांने वाढ झाली आहे. शहराच्या पाटण कॉलनी, पायऱ्याखालील भाग, शुक्रवार पेठेतील रंगारवेस अशा भागांतील नागरी वस्तीलगत पाणी आले आहे. त्यामुळे नागरिकांत चिंता आहे. शहरासह तालुक्‍यात सर्वत्र पावसाचा जोर आहे. त्यामुळे कृष्णा, कोयना नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याने कोयना धरणाचे पाणी नागरी वस्तीलगत पोचू लागले आहे. त्यामुळे नदीपात्रात वाढ होत आहे. कोयना, कृष्णा नदीकाठावरील नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. शहरात पालिकेने रिक्षा फिरवून नागरिकांना सावध राहण्याच्या सूचना करत आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र पथकांची निर्मिती केली आहे. पालिकेचे कर्मचारी नदीकाठावर जाऊन पाहणी करून त्याचा अहवाल ठेवत आहेत. कोयना पुलाची आजची पाणीपातळी 36.6 फूट आहे. दोन दिवसांपूर्वी ती 23 फूट तीन इंच होती. तेथील पाण्याचा विसर्ग पाच हजार 263 क्‍युसेक आहे. कृष्णा पुलाची आजची पाणीपातळी 29 फूट 9 इंच आहे. 16 रोजी तेथील पाणीपातळी 16 फूट सहा इंच होती. कोयना पुलाचा आजचा पाण्याचा विसर्ग 32 हजार 631 क्‍युसेक आहे. त्यामुळे शहरात नागरी वस्तीलगत पाणी पोचू लागले आहे. यशवंत हायस्कूलची मागील बाजू, पाटण कॉलनी, पायऱ्याखालील भाग, दूध गंगा कॉलनी, दत्त चौक, सर्किट हाऊस अशा काही भागांत आता पाणी पोचू लागले आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे)

