सातारा

Satara Accident : कॉलेजला जाताना इलेक्ट्रिक स्कुटी डिव्हायडरला धडकली, १९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; आजीसह लहान बहीण गंभीर जखमी

19-Year-Old Student Dies in Satara Road Accident : फलटणला कॉलेजला जात असताना विडणी येथे इलेक्ट्रिक स्कूटी दुभाजकाला धडकून १९ वर्षीय सिद्धी दशरथ पवार यांचा मृत्यू झाला.
Satara Accident

Satara Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दुधेबावी : फलटणला कॉलेजला जात असताना इलेक्ट्रिक स्कूटी डिव्हायडरला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात १९ वर्षीय युवती जागीच ठार झाली, तर तिची लहान बहीण व आजी गंभीर जखमी झाल्याची घटना आज सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्गावरील विडणी (गाडे- पवारवस्ती) येथे घडली.

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