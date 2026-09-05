Satara Accident : कॉलेजला जाताना इलेक्ट्रिक स्कुटी डिव्हायडरला धडकली, १९ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; आजीसह लहान बहीण गंभीर जखमी

दुधेबावी : फलटणला कॉलेजला जात असताना इलेक्ट्रिक स्कूटी डिव्हायडरला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात १९ वर्षीय युवती जागीच ठार झाली, तर तिची लहान बहीण व आजी गंभीर जखमी झाल्याची घटना आज सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी महामार्गावरील विडणी (गाडे- पवारवस्ती) येथे घडली..सिद्धी दशरथ पवार असे अपघातात मृत्यू झालेल्या युवतीचे नाव आहे. घटनास्थळ व फलटण ग्रामीण पोलिसांकडून मिळालेली माहिती पुढीलप्रमाणे, सिद्धी ही तिची लहान बहीण रिद्धी व आजी कौसल्याबाई यांच्यासह इलेक्ट्रिक स्कूटीवरून जात होती..IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध स्मृती मानधनाची नजर 'या' रेकॉर्डवर; आशिया कपमध्ये पुन्हा इतिहास रचणार?.गाडे- पवारवस्ती परिसरातील पालखी महामार्गाच्या सेवा रस्त्यावरील दुभाजकाला दुचाकीची जोरदार धडक बसली..त्यात दुचाकी २० फूट अंतरावर असलेल्या विद्युत खांबावर आदळली. या अपघातात सिद्धीच्या डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापत झाल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला..बनावट ST प्रमाणपत्रावर ३० वर्षे नोकरी, तरीही मिळणार पेन्शन; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबईतील इंजिनिअरला दिलासा.पाठीमागे बसलेल्या तिची लहान बहीण रिद्धी आणि आजी कौसल्याबाई या दोघी गंभीर जखमी झाल्या. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची नोंद फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.