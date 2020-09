गोडोली (सातारा) : अजिंक्‍यताऱ्याकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याची साईबाबा मंदिर ते पायथ्यापर्यंत अत्यंत दुर्दशा झाली आहे. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या कारणाने रस्त्यात खोदाई झाल्याने खड्डे पडले आहेत. तर अजिंक्‍य चौकातील सततच्या पाणी गळतीमुळे रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालिकेच्या बांधकाम विभागासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याने या रस्त्याला कोणी वालीच नाही, अशी परिस्थिती आहे. साईबाबा मंदिराच्या पश्‍चिमेला असणाऱ्या कमानीपासून अजिंक्‍यताऱ्याच्या पायथ्यापर्यंत अनेक वेळा या रस्त्याची डागडुजी झाली. त्यात कमानीपासून पाण्याच्या टाकीपर्यंत दीड वर्षापूर्वी पाणी गळतीच्या निमित्ताने डांबरीकरण झाले. टाकीपासून पायथ्यापर्यंतच्या रस्त्यापैकी पायथ्यापासून नलावडे कॉलनीपर्यंत अलीकडे डांबरीकरण झाले. रस्त्याच्या उत्तरेकडील गटारात सिमेंट पाइप टाकल्या. मात्र, नलावडे कॉलनी ते पाण्याच्या टाकीपर्यंत गेले काही वर्षे रस्त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला कोणत्या ना कोणत्या कारणाने खोदाई झाली. त्यामध्ये "बीएसएनएल' कार्यालयापासून माधुरी कॉलनीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरुस्तीच्या निमित्ताने जीवन प्राधिकरणाने चौकातच जुन्या वाहिन्या काढून नवीन रबरी पाइप जोडून पाणीपुरवठा केला; पण घडलेले खड्डे, तसेच ठेवले. परिणामी रस्त्यातच खड्डे तयार झाले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे अजिंक्‍यताऱ्याच्या पूर्वेकडील बाजूने येणारे पावसाचे पाणी अरुंद गटारामुळे रस्त्यावरूनच वाहत असते. या संदर्भाने "सकाळ'ने अनेकदा आवाज उठविला; पण पालथ्या घड्यावर पाणी अशी स्थिती आहे. वास्तविक पाहता पावसाचे व दैनंदिन वापराचे पाणी

याची क्षमता विचारात न घेता तात्पुरती गटारे बांधली आहेत. सध्या येथील रहिवाशी व प्रवासी लहान मोठ्या अपघाताला सामोरे जात जीव मुठीत घेऊन ये- जा करत आहेत. संपादन : पांडुरंग बर्गे



Web Title: Satara The Plight Of Ajinkyatara Road, Neglected By The Peoples Representatives Including The Construction Department