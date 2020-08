पोलिसांचे आवाहन... 101 गावांत काय ठरल!

उंब्रज (जि. सातारा) ः येथील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील 101 गावांत "एक गाव, एक गणपती'ची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गर्दी टाळावी म्हणून उंब्रज पोलिस ठाण्याने गावागावांत मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर बैठका सुरू केल्या असून मंडळांकडून या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. उंब्रज पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक अजय गोरड, मसूर पोलिस दूरक्षेत्राचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण जाधव, तारळे दूरक्षेत्राचे पोलिस उपनिरीक्षक मोहन तलबार, चाफळ दूरक्षेत्राचे पोलिस नाईक अमृत आळंदे, सुशांत शिंदे, बीट अंमलदार हवालदार अभय भोसले, युवराज पवार, हेमंत कुलकर्णी, फिरोज शेख, लक्ष्मण जगधने, कृष्णा जाधव यांनी आपल्या हद्दीतील गावागावांत गणेश मंडळांचे प्रमुख, सरपंच, गावातील सर्व लोकप्रतिनिधी, प्रतिष्ठित नागरिकांच्या सोशल डिस्टन्स ठेवून बैठका आयोजित केल्या. त्यामध्ये उंब्रज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील 111 गावांपैकी 101 गावांतील मंडळांनी "एक गाव, एक गणपती' व काही गावांमध्ये सार्वजनिक गणपती उत्सव साजरा न करण्याचा निर्णय स्वयंस्फूर्तीने घेण्यात आला आहे. गणेशोत्सवावर होणारा खर्च नागरिकांसाठी मास्क, सॅनिटायझर, व्हिटॅमीन सी, आर्सेनिक अल्बमच्या गोळ्या, गरजूंना धान्यवाटप, काही ठिकाणी सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसविणे यावर खर्च करण्याचा निर्णय या मंडळांनी स्वयंस्फूर्तीने घेतला आहे. सार्वजनिक मंडळांकडून प्रतिसाद

