दरोडा फसला अन् नागरिकांनी धु-धु धुतला!

सातारा : दरोड्याच्या उद्देशाने रविवार पेठेत फिरणाऱ्या तिघांना नागरिकांनी चोप देऊन पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्यांचे दोन साथीदार पसार झाले आहेत. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपासून पाच जणांचे टोळके रविवार पेठेत संशयितरित्या फिरत होते. शुक्रवारी (ता. २८) सकाळी नेहमीप्रमाणे एक महिला आणि दोन पुरुष हातात पिशवी घेऊन फिरत होते. हा प्रकार काही नागरिकांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी त्यांना हटकले. तरीही संबंधित व्यक्ती तेथे घुटमळत होत्या. त्यानंतर काही नागरिकांनी त्यांच्याजवळ जाऊन त्यांची विचारपूस केली. त्या वेळी त्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे नागरिकांना संशय आला. त्यानंतर नागरिकांनी त्यांच्या पिशवीतील साहित्याची तपासणी केली. त्या वेळी एक एअरगन आणि गुंगी देण्यासाठी वापरण्यात येणारे क्‍लोरोफॉर्म आढळून आले. त्यामुळे नागरिकांचा संशय खरा ठरला. चिडलेल्या नागरिकांनी तिघांना चांगलाच चोप दिला. बघ्यांची गर्दी झाल्यानंतर अनेकांनी या प्रकाराचे छायाचित्रणही केले. त्यानंतर नागरिकांनी शहर पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली. शिवपुतळ्यावरुन फडणवीसांचा मुश्रीफांवर हल्लाबोल पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी जावून एक महिला व दोन पुरुषांना ताब्यात घेतले. तिघेही एकाच कुटुंबातील असल्याचे समोर आले आहे. या टोळक्‍याचे आणखी दोन साथीदार असून, ते फरारी झाले आहेत. हे सर्वजण पुण्यातील आहेत. ते दरोड्याच्या उद्देशानेच साताऱ्यात आले असल्याचे पोलिस निरीक्षक आण्णासाहेब मांजरे यांनी सांगितले. रात्री उशिरापर्यंत याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला नव्हता. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

