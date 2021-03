खर्शीत टोकाच्या संघर्षातून तब्बल 60 वर्षांनंतर 'महिलाराज'; सरपंचपदी दुर्गा भिसेंची बिनविरोध निवड

सायगाव (जि. सातारा) : तब्बल 60 वर्षांनी निवडणूक बिनविरोध झालेल्या खर्शी तर्फ कुडाळ (ता. जावळी) ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी दुर्गा भिसे व उपसरपंचपदी सारिका भोसले यांची निवडही बिनविरोध झाली. या गावात अनेकदा टोकाचे राजकीय संघर्ष झाल्याने गावच्या भल्यासाठी व सतत होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी गावातील सर्व युवक व ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत निवडणूक बिनविरोध केली. सामान्य कुटुंबातील दुर्गा भिसे यांची सरपंच व उपसरपंचपदी सारिका भोसले यांची बिनविरोध निवड करत गावचा कारभार आता महिलांच्या हाती देण्यात आला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मंडल अधिकारी रौब शेख, तलाठी अमोल पाटील व ग्रामसेवक संजय जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या निवडी झाल्या. या वेळी पोलिस पाटील सुहास भोसले, प्रतापगड कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष अंकुशराव शिवणकर, माजी उपसरपंच विठ्ठल शिवणकर, रामचंद्र जाधव, जगन्नाथ शिवणकर, अतुल भोसले, नितीन भोसले, लक्ष्मण भोसले, जयेंद्र भोसले, सचिन साळुंखे, सागर शिवणकर यांच्यासह ग्रामस्थांनी सोपान भोसले, किरण मोरे, राजेंद्र भोसले, कविता साळुंखे, संगीता शिवणकर, मंगल जाधव व आबाजी जाधव या बिनविरोध निवडून आलेल्या सदस्यांचा सत्कार केला. पुण्यात खोदकामात सापडली 1835 च्या काळातील सोन्याची नाणी; 216 नाण्यांनी उजळली साताऱ्याची तिजोरी या वेळी नूतन सरपंच भिसे यांनी ग्रामस्थांनी महिलांवर विश्वास ठेवताना विकास करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. सर्व अंतर्गत गट- तट बाजूला ठेवत गावच्या विकासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहणार आहोत, असे नूतन सरपंच दुर्गा भिसे यांनी सांगितले. गावच्या विकासासाठी ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन निवडणूक बिनविरोध करून इतिहास घडविला. आता आम्ही महिलादेखील सर्व सदस्य व ग्रामस्थांना बरोबर घेऊन गाव रोल मॉडल बनवू, असा विश्‍वास उपसरपंच सारिका भोसले यांनी व्यक्त केला. पोलिस पाटील सुहास भोसले यांनी सूत्रसंचालन केले, तर लक्ष्मण भोसले यांनी आभार मानले. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

