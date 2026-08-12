सातारा

Satara Road Condition: खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला, मुसळधार पावसाने रस्त्यांची अवस्था बिकट; सणासुदीपूर्वी डागडुजीचे प्रयत्न

Heavy Rain Worsens Roads Across Satara: साताऱ्यात मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या गंभीर झाली असून वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे.
Satara

Satara

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा: सततच्‍या पावसामुळे शहरासह विस्‍तारित भागातील रस्‍त्‍यांची माेठ्या प्रमाणात दुरवस्‍था झाली आहे. रस्‍त्‍यांच्‍या दुरवस्‍थेमुळे ये-जा करताना सातारकरांना दररोज जास्‍तीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांकडून होणाऱ्या तक्रारी, तसेच आगामी सणासुदीचा कालावधी लक्षात घेत पालिकेने मुरम, हॉट, तसेच कोल्‍ड मिक्‍सच्‍या मदतीने रस्‍ते दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार मुरमाने खड्डे बुजवण्‍यात येत असले, तरी हॉटमिक्‍सने रस्‍ते दुरुस्तीचा मुहूर्त पावसाच्‍या ताळतंत्रावर अवलंबून राहणार आहे.

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