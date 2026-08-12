Satara Road Condition: खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला, मुसळधार पावसाने रस्त्यांची अवस्था बिकट; सणासुदीपूर्वी डागडुजीचे प्रयत्न

सातारा: सततच्या पावसामुळे शहरासह विस्तारित भागातील रस्त्यांची माेठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे ये-जा करताना सातारकरांना दररोज जास्तीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांकडून होणाऱ्या तक्रारी, तसेच आगामी सणासुदीचा कालावधी लक्षात घेत पालिकेने मुरम, हॉट, तसेच कोल्ड मिक्सच्या मदतीने रस्ते दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार मुरमाने खड्डे बुजवण्यात येत असले, तरी हॉटमिक्सने रस्ते दुरुस्तीचा मुहूर्त पावसाच्या ताळतंत्रावर अवलंबून राहणार आहे..पावसाळा आणि रस्त्यावरील खड्डे हे समीकरण सर्वत्रच आढळते. गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील सर्वच रस्त्यांच्या दर्जोन्नती व मजबुतीकरणाचे काम पालिकेच्या मार्फतीने सुरू आहे. वारंवार पडणाऱ्या या खड्ड्यांच्या व रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर पालिकेस दर वर्षी मोठा प्रमाणात खर्च करावा लागत होता. यामुळे पालिकेने काही रस्त्यांचे काम सिमेंट काँक्रिटच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. काही रस्ते या पद्धतीने तयार झाले असून, काही रस्त्यांची कामे गतिमान आहेत. .माधुरी दीक्षित करणार 'कोण होणार करोडपती'चं होस्टिंग; श्रीराम नेनेंनी पाच शब्दात केलं बायकोचं कौतुक ; म्हणाले- .एकाच टप्प्यात सर्व रस्ते काँक्रिटचे करणे शक्य नसल्याने पालिकेने उर्वरित रस्त्यांची कामे पूर्वापार हॉटमिक्स पद्धतीने करण्यात येत आहेत. गत काही दिवसांपासून शहरासह परिसरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांची माेठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावण्यासह इतर बाबींचा त्रास सातारकरांना दररोज मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागत आहे. वारंवार याबाबत होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत पालिकेने शहरासह विस्तारित भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती हाती घेतली आहे. यासाठी पालिकेने त्रयस्थ यंत्रणा नेमली असून, त्यांच्या मार्फतीने सद्यःस्थितीत मुरमाच्या मदतीने खड्डे बुजवण्यात येत आहेत..IND vs SL Test: बुमराह, सुदर्शननंतर भारताला आणखी एक धक्का; मालिका सुरू होण्यापूर्वी एका खेळाडूबाबत नकोशी बातमी समोर... .कोल्ड मिक्सचा वापरमुरमाने खड्डे बुजवण्यात येत असून, पावसाचे प्रमाण कायम राहिल्यास हॉटमिक्सऐवजी कोल्ड मिक्सच्या मदतीने खड्डे बुजवण्यावर पालिकेचा भर राहणार आहे. यासाठी सुमारे पाच लाखांचे कोल्डमिक्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या विचाराधीन आहे.दुरुस्तीसाठी ५० लाखांचा खर्चअपेक्षित पाऊस अजूनही सुरू असल्याने हॉटमिक्सने रस्त्यांची दुरुस्ती करणे सद्यःस्थितीत पालिकेस शक्य झालेले नाही. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर खड्डे हॉटमिक्सच्या मदतीने बुजवण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे ५० लाखांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती पालिकेच्या बांधकाम विभागातून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.