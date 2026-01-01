सातारा

Khandala Accident : खंडाळा घाटात भीषण अपघात; भरधाव टेम्पोचे नियंत्रण सुटले; ५ वाहनांना धडक; ट्रॅफिक अर्धा तास ठप्प!

Satara Pune Highway Vehicle Collision : खंडाळा घाटातील अपघातात टेम्पोने तीन कार व दोन दुचाकींना ठोकार दिला. चार जण किरकोळ जखमी झाले, मोठा वाहतूक अडथळा निर्माण झाला.
Major Tempo Accident in Khandala Ghat

Major Tempo Accident in Khandala Ghat

Sakal

अशपाक पटेल
Updated on

खंडाळा : सातारा - पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटात बोगद्यानंतर दुसऱ्या वळणावर पुणे बाजूकडे जाताना वेगात येणाऱ्या टेम्पो चालकाची वाहनावरचे नियंत्रण सुटल्याने त्यांनी एकूण पाच गाड्याला ठोकारले यामध्ये चार जण किरकोळ जखमी झाले असून, गाड्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे . भरधाव वेगात ब्रेक फेल होऊन अपघात घडण्याची ही एका आठवड्यातील दुसरी तर महिन्यातील ही तिसरी घटना आहे .

Loading content, please wait...
Satara
pune
accident
Khandala
Tempo

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com