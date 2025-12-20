सातारा

Pusegaon Rath Yatra : साताऱ्यातील पुसेगावात सेवागिरी रथावर तब्बल ८७ लाखांची देणगी भाविकांकडून अर्पण; परदेशी चलनाचाही समावेश

Massive Devotee Turnout at Sevagiri Maharaj Rathotsav : पुसेगाव येथे सेवागिरी महाराजांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त भव्य रथोत्सव झाला. लाखो भाविकांनी दर्शन घेतले असून एका दिवसात ८७ लाखांहून अधिक देणगी जमा झाली.
Pusegaon Rath Yatra

Pusegaon Rath Yatra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुसेगाव (सातारा) : श्री सेवागिरी महाराजांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त गुरुवारी लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत रथोत्सव (Pusegaon Rath Yatra) झाला. त्यात भाविकांनी एका दिवसात ८७ लाख ४० हजार  रुपयांची देणगी रथावर अर्पण केल्याची माहिती देवस्थान ट्रस्टचे चेअरमन संतोष वाघ, विश्वस्त डॉ. सुरेश जाधव, रणधीर जाधव, संतोष ऊर्फ बाळासाहेब जाधव, सचिन देशमुख, गौरव जाधव, सचिव विशाल माने यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
Yatra
yatra festival
devotees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com