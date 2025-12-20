Pusegaon Rath Yatra : साताऱ्यातील पुसेगावात सेवागिरी रथावर तब्बल ८७ लाखांची देणगी भाविकांकडून अर्पण; परदेशी चलनाचाही समावेश

पुसेगाव (सातारा) : श्री सेवागिरी महाराजांच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त गुरुवारी लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत रथोत्सव (Pusegaon Rath Yatra) झाला. त्यात भाविकांनी एका दिवसात ८७ लाख ४० हजार रुपयांची देणगी रथावर अर्पण केल्याची माहिती देवस्थान ट्रस्टचे चेअरमन संतोष वाघ, विश्वस्त डॉ. सुरेश जाधव, रणधीर जाधव, संतोष ऊर्फ बाळासाहेब जाधव, सचिन देशमुख, गौरव जाधव, सचिव विशाल माने यांनी दिली. .दर वर्षी श्री सेवागिरी महाराजांच्या रथोत्सवाला येणाऱ्या भक्तांची संख्या वाढत असल्याने देणगीतील वाढीमुळे स्पष्ट होत आहे. गुरुवारी श्री सेवागिरींच्या रथ दर्शनासाठी भाविकांनी पहाटेपासून मंदिर परिसरात गर्दी केली होती. मान्यवरांच्या उपस्थितीत रथपूजन झाल्यानंतर रथयात्रेस सकाळी १० वाजता मंदिरापासून प्रारंभ झाला. ही मिरवणूक सातारा-पंढरपूर या मार्गाने यात्रास्थळावर पोहचली..VIDEO : आईचा हात धरुन तलवार हातात घेत दिव्यांग मुलगा स्टेजवर चढला…; शिवरायांच्या वेशातील 'हा' व्हिडिओ पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील.यात्रास्थळावरून मिरवणूक माघारी आल्यानंतर ग्रामप्रदक्षिणा करून रात्री उशिरा मंदिरात परतली. ही रथ मिरवणूक सुमारे १२ तास सुरू होती. या कालावधीत भाविकांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या ५००, २००, १००, ५०, २० आणि १० रुपयांच्या नोटांच्या माळांनी श्री सेवागिरी महाराजांचा संपूर्ण रथ शृंगारलेला होता. भाविकांनी रथाला २०, १०, ५, २ आणि १ रुपयांची नाणी देखील अर्पण केली. परदेशी चलनातील नोटाही मोठ्या प्रमाणावर अर्पण केल्या..रात्री ११ वाजता मंदिरासमोर नोटांनी शृंगारलेल्या रथावरून नोटांच्या माळा एकत्र करून समितीने सर्व रक्कम श्री नारायणगिरी महाराज भक्त निवासात नेली. ट्रस्ट पदाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली विविध वित्त संस्थांच्या अधिकारी, कर्मचारी, तसेच ग्रामस्थांच्या मदतीने रथावरील देणगीची सर्व रक्कम मोजली. रात्री साडेअकरा वाजता प्रत्यक्ष देणगी रक्कम मोजण्यास प्रारंभ झाला..शवपेटीत ठेवलं होतं शहीद जवानाचं पार्थिव, दीड वर्षांच्या चिमुकलीनं 'पापा… पापा…' हाक मारली, पण...; काळजाला चटका लावणारा Video Viral.परदेशी चलनाचाही समावेशश्री सेवागिरी महाराजांच्या रथावर भक्तांनी भारतीय चलनातील रुपयांबरोबर परदेशी चलनही मोठ्या प्रमाणावर अर्पण केले. विविध देशांच्या चलनातील डॉलर, दिनार, पौंड आदींचा देणगीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. श्री सेवागिरी महाराजांचा महिमा परदेशात पोहचल्याचेच हे द्योतक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.