पावसामुळे महामार्गाचा दर्जा झाला उघड!, मोठ-मोठे खड्डे पडून दुरवस्था

कवठे (जि. सातारा) : सध्या सर्वत्र बऱ्यापैकी पाऊस झाल्याने पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील निकृष्ट कामांचा दर्जा दिसून येऊ लागला आहे. पावसाने नवीन डांबरीकरण केलेल्या महामार्गावरील काही ठिकाणी मोठ-मोठे खड्डे पडून रस्त्याची मोठी दुरवस्था झाली आहे. या खड्ड्यांतून मार्गक्रमण करताना वाहनचालकांना विशेषतः दुचाकीचालकांना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. महामार्गावरील खड्डे चुकविताना अपघात होऊन अनेकजण गंभीर जखमी झाले असून, वाहनांचेही मोठे नुकसान होत आहे. तसेच खड्ड्यांमुळे भीषण अपघात होण्याची शक्‍यता निर्माण होत आहे. अनेक ठिकाणचा सहापदरी महामार्ग खड्डे व साचलेल्या पाण्यामुळे चारपदरी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पाणी वाहून जाण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था न केल्याने महामार्गावरच पाणी साचून राहात आहे. तर ठिकठिकाणी उन्हाळ्यातील महामार्ग दुरुस्तीचे व रस्त्याचे काम अर्धवटपणे ठेवल्याने रस्ता धोकादायक झाला आहे. सेवारस्त्यावरील खडी उखडली असून, अनेक ठिकाणी चिखल, माती व घाण साठली आहे. रस्त्याकडेची झाडेझुडपे अर्धी रस्त्यावर आल्याने सेवारस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक झाला आहे. पावसाचे पाणी साचून रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठी डबकी साचली आहेत. महामार्गाची व सेवारस्त्यांची अशी दुरवस्था झालेली असताना कवठे-सुरूर गावांच्या हद्दीतील महामार्गावरील खड्डे मुजविण्याचे काम देखभाल-दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीकडून सुरू आहे. अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असताना या कंपनीच्या कामगारांनी जवळपास एक ट्रॉली डांबरमिश्रित खडी सेवारस्त्याच्या बाजूला जेसीबीच्या साह्याने मातीत खड्डा खणून ओतली आहे. डांबर लोकांना दिसू नये म्हणून त्यावर माती पसरलेली आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठीचे सोडून खडी व डांबर मातीतील खड्ड्यांत ओतण्याचे कारण काय असावे? असे कुतूहल व प्रश्न येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांना पडला आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Satara The Quality Of The Highway Was Exposed Due To Rain