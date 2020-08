स्वच्छ सर्वेक्षणात रहिमतपूरची घोडदौड, देशात 54 वा, महाराष्ट्रात 14 वा क्रमांक

रहिमतपूर (जि. सातारा) : स्वच्छ सर्वेक्षण भारत मिशन अंतर्गत घेण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयाने घेतलेल्या 2020 च्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात रहिमतपूर पालिकेने देशामध्ये 54 वा, पश्‍चिम भारतात 18 वा तर महाराष्ट्रात 14 वा क्रमांक मिळवल्याची माहिती नगराध्यक्ष आनंदा कोरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. नगराध्यक्ष श्री. कोरे म्हणाले, ""स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 मध्ये रहिमतपूर नगरपालिकेने राज्यात 38 वा क्रमांक मिळवला होता व त्याबद्दल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पालिकेचा सन्मान करण्यात आलेला होता. त्यातून ऊर्जा घेऊन 2020 मधील स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानासाठी पालिकेने समाजातील सर्व घटकांसह नागरिकांच्या सहभागातून प्रथम क्रमांक मिळवण्याचे ध्येय ठेवलेले होते. त्यादृष्टीने वाटचाल करून आज 14 व्या क्रमांकापर्यंत झेप घेतलेली आहे. इथून पुढेही स्वच्छ सर्वेक्षण यासाठी विविध उपक्रम, योजना पालिकेच्या वतीने आखण्यात येणार असून, आणखीन ताकदीने स्वच्छ सर्वेक्षण राबवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. प्रथम क्रमांक मिळवण्याचे पालिकेचे स्वप्न लोकसहभागातून पूर्ण करण्याकडे वाटचाल असणार आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी शहरातील विशेषतः तरुण मंडळी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शिक्षक-शिक्षिका, स्वच्छतादूत, सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी, व्यापारी संघटना, पत्रकार संघ, सभागृहनेते सुनील माने, नगराध्यक्ष आनंदा कोरे, विरोधी पक्षनेते नीलेश माने, मुख्याधिकारी विनायक औंधकर, शशिकांत भोसले, विद्याधर बाजारे, चांदगणी आतार, शिवराज माने, सर्व नगरसेवक, नगरसेविका तसेच अधिकारी-कर्मचारी यांचे मोठ्या प्रमाणात योगदान लाभले. पालिकेच्या वतीने सर्वांचे आभार मानण्यात आले. संपादन : पांडुरंग बर्गे

