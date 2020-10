आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांची "रयत'ला तळमळ

सातारा (ता. सातारा) : राज्याच्या विविध भागांतील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या 59 मुला-मुलींना शिक्षण देत रयत शिक्षण संस्था साताऱ्यात सांभाळते. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे मुलांना घरी जावे लागले आहे. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च त्या कुटुंबावर पडू नये, मुलांच्या अभ्यासात खंड पडू नये या तळमळीतून संस्थेने लाखो रुपयांचे शैक्षणिक साहित्य आणि गरजेच्या वस्तू पोस्टाने त्यांच्या घरपोच केल्या आहेत. रयत शिक्षण संस्थेच्या येथील सौ. लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील वसतिगृह व श्री छत्रपती शाहू बोर्डिंग (धनणीची बाग) या वसतिगृहात बीड, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, यवतमाळ, हिंगोली अशा 11 जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्यागस्त कुटुंबांतील मुले व मुली मोफत शिक्षण आनंदात घेत आहेत. सध्या जागतिक कोविड-19 च्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर रयत शिक्षण संस्थेची वसतिगृहे बंद आहेत. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी पाठविण्यात आले आहे. ते विद्यार्थी सध्या ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत. वसतिगृहात या सर्व मुलांचा पूर्ण खर्च रयत शिक्षण संस्था करत आहे. मात्र, सध्या मुले घरीच असून, या मुलांच्या शिक्षण साहित्याचा व इतर खर्चाचा बोजा त्यांच्या कुटुंबावर पडू नये, त्यातून मुलांच्या अभ्यासात खंड पडू नये, या विचारातून संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील यांनी शैक्षणिक साहित्य मुलांच्या घरी पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे विविध शैक्षणिक साधने, स्कूलबॅग, क्रमिक पुस्तकांचा संच, चित्रकला वही, रंगपेटी, कंपास, पेन, सॅनिटायझर, वाफेचे मशिन, डेटॉल साबण, तेल, मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन, त्याचबरोबर मुलांना व मुलींना रंगीत कपडे अशा साहित्याचे किट तयार करण्यात आले. कार्याध्यक्ष डॉ. पाटील, सचिव प्राचार्य डॉ. विठ्ठल शिवणकर, सहसचिव संजय नागपुरे व सर्व पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाने पोस्टाच्या माध्यमातून घरपोच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सर्व गरजेचे व आरोग्यविषयक साहित्य नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात डॉ. भारती अनिल पाटील यांच्या हस्ते भारतीय डाक विभागाच्या नीलेश कुलकर्णी यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आले. या साहित्यामधील वाफेचे मशिन, साबण, तेल व काही गरजेचे साहित्य इनरव्हील क्‍लबच्या अध्यक्षा मदिना पटेल यांनी उपलब्ध करून दिले. या कार्यकमास डॉ. वसतिगृह अधीक्षिका संगीता शिंदे, सुधाकर शिंदे, अधीक्षक प्रशांत गुजरे, माया फडतरे उपस्थित होत्या. ""कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या विचाराने वाटचाल करणारी रयत शिक्षण संस्था शेतकरी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या शैक्षणिक गरजांची पूर्तता करण्यास नेहमी

प्राधान्य देईल. त्यांना काहीही कमी पडू देणार नाही.'' -डॉ. भारती पाटील संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Satara Rayat Cares For The Children Of Suicidal Farmers