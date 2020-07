पुनवडी ग्रामस्थांच्या काळजाचा चुकतोय ठोका, का ते वाचाच...

केळघर (जि. सातारा) : पुनवडी (ता. जावळी) येथील कोरोना संशयितांचे तब्बल 78 जणांचे अहवाल पाच दिवसांपासून प्रलंबित असल्यामुळे ग्रामस्थांच्या काळजाचा ठोका चुकत असून, शासन पातळीवरील या ढिलाईमुळे साखळी खंडित कशी होणार, असा सवालही उपस्थित होत आहे. अहवाल प्रलंबित असल्याने विविध तर्कवितर्कांनाही आयतेच निमंत्रण मिळत आहे. पुनवडीत बधितांची संख्या वाढू लागल्यामुळे गावातील सर्वच ग्रामस्थांच्या घशातील स्त्रावांचे नमुने घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार गावातील 729 जणांचे नमुने घेण्यात आले होते. त्यापैकी दोन जणांचा मृत्यू झालेला होता. तर 150 जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. 19 जुलै रोजी पुनवडी येथील 147 जणांचे घशातील स्त्रावांचे नमुने घेण्यात आले होते. त्यापैकी 69 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले असून, अजून 78 जणांचे अहवाल आलेले नाहीत. हे अहवाल पाच दिवसांपासून प्रलंबित असल्याने ज्या ग्रामस्थांच्या घशातील स्त्रावांचे नमुने तापसणीस नेले आहेत, त्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. हे अहवाल कधी येतील, याकडे ग्रामस्थ डोळे लावून बसले आहेत. आरोग्य विभागाने अहवाल प्रलंबित असल्याने या ग्रामस्थांना होम क्वारंटाइन केलेले आहे. हे अहवाल नेमके कधी येणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. अगोदरच पुनवडी प्रतिबंधित क्षेत्रात असल्याने गावातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. ""पुनवडीतील 78 जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. या प्रश्‍नी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याशी चर्चा झाली आहे. पुण्यातील प्रयोगशाळेत हे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. प्रयोगशाळेची क्षमता 60 ते 70 अहवाल तपासण्याची आहे. मात्र, एका दिवशी 147 अहवाल तपासणीसाठी गेल्याने अहवाल येण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हे अहवाल लवकर येण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.'' -सतीश बुद्धे, गटविकास अधिकारी, जावळी संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Satara Reports Of 78 Corona Suspects In The Reunion Have Been Pending For Five Days