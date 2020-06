कऱ्हाड (जि. सातारा) ः कोरोनाच्या भितीने विवाह सोहळ्यातील डामडौल कमी झाला आहे. प्रशासनाने केवळ 50 लोकांच्या उपस्थितीतच लग्न पार पाडण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, येथील मुस्लिम समाजातील कार्यकर्ते नवाज सुतार यांनी त्यांच्या लहान भावाचा विवाह दोन्ही कुटुंबांतील आठ सदस्यांव्यतिरिक्त कोरोना योद्‌ध्यांच्या उपस्थितीत पार पाडला. या विवाह सोहळ्याला पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, पोलिस उपअधीक्षक सूरज गुरव व पालिकेचे पदाधिकारी, पत्रकार असे मोजके 20 लोक उपस्थित होते. समाजिक बांधिलकी जपत या वेळी सुतार परिवारातर्फे 100 गरजू कुटुंबांना किराणा साहित्याचे किटही दिले. येथील मातोश्री संस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत असणारे श्री. सुतार हे समाजकार्यातही अग्रेसर आहेत. लॉकडाउनच्या काळात त्यांनी स्वखर्चातून दर दिवशी सुमारे 350 लोकांना जेवणाची सोय करून दातृत्व दाखवून दिले आहे. त्यांचे धाकटे बंधू अशरफ यांचा विवाह मंगळवार पेठेतील सादिक मांगलेकर यांची कन्या आसिफा हिच्याशी फेब्रुवारी महिन्यात निश्‍चित झाला. मात्र, मार्चपासून लॉकडाउनमुळे विवाहाचा मुहूर्त काढणे अवघड झाले. चौथ्या लॉकडाउनमध्ये शासनाने लग्न सोहळ्यास सशर्त मान्यता दिली. त्यासाठी केवळ 50 लोकांच्या उपस्थितीतच लग्न समारंभ करण्यास परवानगी असल्याने श्री. सुतार यांनी साध्या पध्दतीने लग्न उरकण्याचे निश्‍चित करून मुहूर्त काढला. त्यासाठी ना नातेवाईक, ना पै पाहुणे, शेजारी यापैकी कोणालाही निमंत्रित न करता सुतार परिवारातील चौघे व मांगलेकर परिवारातील चौघे अशा आठ जणांच्या उपस्थितीत विवाहाचे विधी उरकले. पालकमंत्र्यांसह कोरोनाच्या लढ्यात अग्रभागी असणारे मोजकेच पोलिस अधिकारी व पत्रकार तसेच पालिकेचे पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित केले होते. पालिकेचे नियोजन सभापती विजय वाटेगावकर, नगरसेवक राजेंद्र उर्फ आप्पा माने, माजी नगरसेवक गंगाधर जाधव, समाजिक कार्यकर्ते जयंत बेडेकर व माध्यमांचे प्रतिनिधी आदी 20 लोकांच्या उपस्थितीत हा विवाह संपन्न झाला. या अनोख्या व साध्या विवाह सोहळ्याबद्दल पालकमंत्री पाटील, श्री. गुरव, श्री. वाटेगावकर यांच्यासह सर्वांनीच कौतुक केले. या साध्या पध्दतीने झालेल्या विवाह सोहळ्याचे कौतुक होत आहे.



