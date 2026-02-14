Valentine’s Day : गुलाबाने भरला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात रंग, व्हॅलेंटाईन डे, लग्नसराईने उच्चांकी दर; बळीराजाच्या कष्टाला फुलांनी आणली किंमत

कऱ्हाड : वातावरणातील सततचे बदल आणि संततधार पावसामुळे गुलाबाच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. पावसामुळे पिकांची वाढ खुंटणे, बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढणे आणि फुलांची गुणवत्ता घसरणे या समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले. परिणामी बाजारात गुलाबाच्या फुलांचा पुरवठा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. .मात्र, उत्पादन घटले असले तरी व्हॅलेंटाईन डे आणि लग्नसराईच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेल्या मागणीमुळे गुलाबाला विक्रमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात रंग भरत आहे. एका फुलाला २० ते २५ रुपयांचा उच्चांकी दर मिळत असल्याने शेतकरी बळीराजाच्या कष्टाला फुलांनी मोठीच किंमत आणली आहे..‘व्हॅलेन्टाईन डे’साठी गुलाबाची निर्यात सुरू.सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड, पाटण, फलटण, खटाव आणि आसपासच्या भागात पॉलिहाऊस, खुल्या शेतीत गुलाबाची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यावर्षी सततच्या पावसामुळे खुल्या क्षेत्रातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी फुले गळून पडली, तर काही ठिकाणी रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादन घटले. त्यामुळे बाजारात पुरवठा कमी झाला आहे. .पॉलिहाऊसमधील उत्पादन तुलनेने सुरक्षित राहिले असले तरी वातावरणातील आर्द्रतेमुळे तेथेही उत्पादनावर काही प्रमाणात परिणाम झाला. त्यामुळे एकूण उत्पादनात घट झाली. याच पार्श्वभूमीवर सध्या उपलब्ध असलेल्या फुलांना चांगला दर मिळत आहे..गुलाब उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, मागील काही वर्षांत उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. खत, औषधे, मजुरी आणि पॉलिहाऊस देखभाल यासाठी मोठा खर्च येतो. अनेक वेळा दर घसरल्याने तोट्याला सामोरे जावे लागत होते. मात्र, यंदा मिळत असलेला दर उत्पादन खर्च भरून काढण्यास आणि काही प्रमाणात नफा मिळवून देणारा ठरत आहे. .दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने गुलाबाच्या फुलांना मोठी मागणी असते. यावर्षीही शहरांसह ग्रामीण भागात गुलाब खरेदीचा उत्साह दिसून येत आहे. त्यातच सध्या सुरू असलेल्या लग्नसराईमुळे सजावट, बुके आणि विविध कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुलाबाची मागणी वाढली आहे. मात्र, मागणीच्या तुलनेत बाजारात उपलब्धता कमी असल्याने दरात मोठी वाढ झाली आहे. .सध्या पॉलिहाऊसमध्ये उत्पादित करण्यात येणाऱ्या दांडीच्या लाल गुलाबाला प्रति फुल सरासरी २० ते २५ रुपये असा दर मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांतील हा सर्वाधिक दर मानला जात आहे. यापूर्वी साधारणपणे प्रति फुल ५ ते १० रुपयांच्या दराने विक्री होत होती. यंदा मात्र दरात दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याने गुलाब उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. वातावरणीय बदलामुळे उत्पादन घटले असले तरी वाढलेल्या दरांमुळे सातारा जिल्ह्यातील गुलाब उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा हंगाम अच्छे दिन घेऊन आला असल्याचे चित्र आहे..टॉप सिक्रेट, बोर्डेक्स, पिवळा सोलर, गुलाबी हॉटशॉटला मागणीबाजारपेठेत गडद लाल रंग, लांब दांडी आणि हिरवी पाने असलेल्या टॉप सिक्रेट व बोर्डेक्स या वाणांना मोठी मागणी आहे. लाल फुलांसह पिवळा सोलर, सफेद ॲव्हालांचे, गुलाबी हॉटशॉट व रिवायवल आणि गुलाबी पांढरा ज्युमेलिया या वाणांच्या फुलांना मोठी मागणी सध्या होत आहे. फुलांची काढणी करुन शेतकरी थेट बाजारपेठेत फुले देत आहेत. त्या फुलांना सध्या २० ते २५ रुपयांचा दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातावरण आहे..यंदा गुलाबाच्या फुलांना मागणी जास्त आणि फुले कमी असल्याने पहिल्यांदाच गुलाबाच्या फुलाला चांगला दर मिळत आहे. हा दर कायम राहिल्यास त्यासाठी घातलेला खर्च निघुन चारपैसे चांगले शिल्लक राहतील.दादासाहेब बोधे गुलाब उत्पादक, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.