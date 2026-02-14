सातारा

Valentine’s Day : गुलाबाने भरला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात रंग, व्हॅलेंटाईन डे, लग्नसराईने उच्चांकी दर; बळीराजाच्या कष्टाला फुलांनी आणली किंमत

Rose Prices Surge : पॉलिहाऊस शेतीने दिला आधार; खुल्या शेतीतील नुकसानानंतरही साताऱ्यातील गुलाब उत्पादकांना मिळाला नफ्याचा दिलासा. २० ते २५ रुपये प्रति फुल दर; वाढलेल्या खर्चानंतरही यंदाचा हंगाम शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर
कऱ्हाड : वातावरणातील सततचे बदल आणि संततधार पावसामुळे गुलाबाच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. पावसामुळे पिकांची वाढ खुंटणे, बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढणे आणि फुलांची गुणवत्ता घसरणे या समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले. परिणामी बाजारात गुलाबाच्या फुलांचा पुरवठा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.

