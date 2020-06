राष्ट्रवादीची राष्ट्रवादीकडूनच धुळधाण... भाजपला "अच्छे दिन'

लोणंद (जि. सातारा) : येथील नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष सचिन शेळके- पाटील यांच्याविरुद्ध एकूण 17 पैकी 13 नगरसेवकांनी एकत्र येवून दाखल केलेला अविश्वास ठराव 12 विरुद्ध एक मताने बारगळला. सचिन शेळके- पाटील यांच्याविरुध्द एकूण 17 पैकी 13 नगरसेवकांनी 12 जून रोजी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे सह्यांचे पत्र देवून अविश्वास ठराव दाखल केला होता. त्या ठरावावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी ता. 22 रोजी दुपारी 12 वाजता लोणंद नगरपंचायतीच्या सभागृहात वाईच्या प्रांताधिकारी संगिता चौगुले- राजापूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभा झाली. सभेसाठी नगरसेवक हणमंतराव शेळके- पाटील, विकास केदारी, शैलजा खरात, हेमलता कर्नवर, राजेंद्र डोईफोडे, कृष्णाबाई रासकर, किरण पवार, स्वाती भंडलकर, ऍड. पुरुषोत्तम हिंगमिरे, लक्ष्मणराव शेळके- पाटील, लीलाबाई जाधव, योगेश क्षीरसागर, दिपाली क्षीरसागर आदी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस व भाजपचे 13 सदस्य उपस्थीत होते. तर भाजपचे नगराध्यक्ष सचिन शेळके- पाटील, स्नेहलता शेळके- पाटील, मेघा शेळके- पाटील व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कुसूम शिरतोडे आदी चार नगरसेवक बैठकीला अनुपस्थित राहिले. यावेळी अविश्वास ठरावावर चर्चा करून हात उंचावून घेण्यात आलेल्या मतदान प्रक्रियेदरम्यान ठरावाच्या बाजूने 12 नगरसेवकांनी तर विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या योगेश क्षीरसागर यांनी मतदान केले. अविश्वास ठराव मंजूर होण्यासाठी 13 नगरसेवकांची अवश्‍यकता होती. मात्र 12 नगरसेवकांनीच ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्याने हा अविश्वास ठराव नामंजूर करून फेटाळ्यात आल्याची माहिती प्रांताधिकारी संगिता चौगुले- राजापूरकर यांनी दिली. लोणंदचे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक योगेश क्षीरसागर यांनी ऐन मतदानावेळी फूटून भाजपचे नगराध्यक्ष सचिन शेळके यांच्या बाजूने मतदानाचा कौल दिल्याने भाजपला अच्छे दिन आले. त्यांच्यावर दाखल केलेला अविश्वास ठराव अखेर 12 विरुद्ध एक मताने फेटाळला गेला आहे. तर एकत्र येवून अविश्वास ठराव दाखल करणारे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजपचे 13 नगरसेवक सपाटून तोंडावर आपटले आहेत. त्यातून आमदार मकरंद पाटील यांनाही हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. आपलेच घर नीट नाही आणि दुसऱ्याचे घर पाडायला निघण्याचा हा प्रकार असल्याची चर्चा यानिमित्ताने परिसरात सुरू झाली आहे. हव्या तशा कोलांट्या...

लोणंद नगरपंचायतीत सचिन शेळके पाटील अपक्ष म्हणून निवडून आले. दीड वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सहकार्याने ते नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले. आता नगराध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचे संकेत मिळताच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करुन नगराध्यक्षपद टिकवण्याचा चंग बांधला. तर राष्ट्रवादीने "अविश्‍वास' ठरावाची खेळी करुन त्यांना खुर्चीवरुन खेचायचेच असा डाव टाकला. पण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्याच योगेश क्षीरसागर यांच्या पक्ष घातकी कृतीने सचिन शेळके पाटील यांच्याविरुद्धचा ठराव बारगळला आणि ते पुन्हा नगराध्यक्षपदाची सुत्रे आपल्या हाती ठेवण्यात यशस्वी झाले. त्यामुळे त्यांना लोणंदच्या राजकारणातील "बाजीगर' ठरले असे संबोधले जात आहे. गेली चार वर्षे सचिन शेळके -पाटील यांच्या भोवतीच लोणंदचे राजकारण फिरत आहे. सुरुवातीला नगराध्यक्षपदाच्या निवडीच्या वेळी श्री. शेळके - पाटील यांच्याच नावाची चर्चा होती. मात्र त्यावेळी त्यांची संधी हुकली. आमदार मकरंद पाटील यांनी भाजपच्या साथीने सत्ता स्थापण केली. त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या स्नेहलता शेळके - पाटील या नगराध्यक्षपदी विराजमान झाल्या. भाजपला उपाध्यक्षपदाची संधी दिली. मात्र त्यानंतर नगराध्यक्षपदी विराजमान झालेले सचिन शेळके- पाटील हे आपले नगराध्यक्षपद शाबूद ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत. यामध्ये आमदार मकरंद पाटील यांच्याकडून वेळोवेळी दुखवलेली काही बडी राजकीय मंडळी आतून त्यांना मदतीचा हात देत असल्याची चर्चा येथे आहे. वळसे ते कागल महामार्गाचे काम पुन्हा लांबणीवर

