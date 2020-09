मोरगिरी (जि. सातारा) : पाटण तालुक्‍यात साकव पुलांची कामे मजूर टंचाई आणि कोरोनामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीमुळे अपूर्ण असून, ही कामे ऑक्‍टोबरअखेर पूर्ण केली जातील. त्या ठिकाणी असणारे पोट रस्ते, साकव पुलांचे संरक्षक कठडे, पुलांचा स्लॅब, वाहतुकीस अडथळा ठरणारे ठेकेदाराने टाकलेल्या साहित्याबाबत काळजी घेण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली. "पाटण तालुक्‍यात साकव पुलांची कामे निकृष्ट दर्जाची' ही बातमी दैनिक "सकाळ' मध्ये शनिवारी (ता. 26) प्रसिद्ध झाली होती. त्याची दखल घेत बांधकाम विभागाने हा खुलासा केला आहे. पाटण तालुक्‍यातील साजूर ते हेळवाक रस्त्यावर नव्याने बांधण्यात आलेल्या साकव पुलांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. ही कामे सुमार दर्जाची झाली आहेत. या कामामुळे नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. तक्रार करूनही बांधकाम खात्याचे अधिकारी या बाबीकडे दुर्लक्ष करत होते. ठेकेदार आणि बांधकाम खात्याचे अधिकारी यांच्या संगनमताने हा प्रकार पाटण तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचा सूर नागरिकांमधून व्यक्त होत होता. ती सर्व कामे आता ऑक्‍टोबरअखेर पूर्ण केली जाणार असल्याने नागरिकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. ""कुसरूंड (ता. पाटण) येथील सुतार वस्तीजवळ कामांची पाहणी केली जाईल. हे काम जास्तीत जास्त 15 दिवसांत पूर्ण करून हा साकव पूल वाहतुकीस योग्य असा केला जाईल. ग्रामस्थांनीही त्या ठिकाणी उभे राहून चांगल्या दर्जाचे काम करून घ्यावे.''

-आर. एच. खंडागळे,

शाखा अभियंता,

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटण संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Satara Sakav Bridge To Be Completed By The End Of October