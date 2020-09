चंदन तस्करांचा कोरोनाच्या संकटातही सुळसुळाट, मायणीत टेहळणी करून सर्रास प्रकार

मायणी (जि. सातारा) : सर्वत्र कोरोनाच्या संकटाने लोक भयभीत व हतबल झाले आहेत. मात्र, त्या संकटातही चंदन तस्करांचा सुळसुळाट झाला आहे. शेतकऱ्यांनी जपलेली लाखो रुपये किमतीची चंदनाची झाडे रातोरात तोडून गायब केली जात आहेत. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी गावोगावी उत्स्फूर्तपणे बंद पाळण्यात येत आहेत. सर्वत्र भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे लोक घराबाहेर पडत नाहीत. आरोग्य विभाग, पोलिस व स्थानिक प्रशासन कोरोनामुळे हवालदिल झाले आहे. त्यांच्यावर अनेक जबाबदाऱ्या नव्याने आल्या आहेत. परिणामी त्यांचे मूळ काम बाजूला ठेवून कोरोनाशी संबंधित विविध कामे करावी लागत आहेत. सर्वजण एका विशिष्ट भीतीने ग्रासले आहेत. त्या संकटाच्या परिस्थितीला संधी समजून चंदन तस्करांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. दिवसभर वेगवेगळ्या शिवारात हिंडून टेहळणी करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणची चंदनाची झाडे रातोरात तोडून त्यातील महत्त्वाचा गाभा काढून नेला जात आहे. पोलिस यंत्रणेचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे चंदन तस्करांचा गावोगावी सुळसुळाट झाला आहे. दररोज चंदनाच्या झाडांची कत्तल होत आहे. काही झाडांना छिद्रे पाडली जात आहेत. ठराविक अंतरावर काप घेतले जात आहेत. आतील गाभा काढून नेला जात आहे. कापलेली झाडे तेथेच टाकून दिली जात आहे. ती कापण्यासाठी स्वयंचलित कटरचा वापर केला जात आहे. मायणी परिसरातील गावोगावच्या शेतकऱ्यांकडून चंदन चोरीच्या तक्रारी येत आहेत. अनेकदा चंदन चोरीबाबतच्या तक्रारी करूनही पोलिसांकडून अपेक्षित कारवाई व तपास होत नाही. शेतकऱ्यांनाच मानसिक त्रास होतो. त्यामुळे अनेकजण चंदनचोरीची तक्रार पोलिसात दाखल करीत नाहीत. तक्रार करूनही उपयोग होत नसल्याने चंदन तस्करांचा सुळसुळाट झाला आहे. चितळी (ता. खटाव) येथील टेंभू कॅनॉल परिसर, केळीचा मळा या भागातील 24 झाडे चंदन चोरट्यांनी कापली आहेत. त्यापैकी 14 झाडे गेल्या चार दिवसांत लंपास करण्यात आली आहेत. दरम्यान, आमची सुमारे दोन लाख रुपये किमतीची चंदनाची झाडे चोरट्यांनी तोडून आतील गाभा काढून नेला असल्याची माहिती चितळी येथील शेतकरी संभाजी पवार यांनी दिली. संपादन : पांडुरंग बर्गे

