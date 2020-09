सरपंचांनी स्वतः वाहन चालवून गाव केले सॅनिटाईझ!

मलकापूर (जि. सातारा) : कोरोनाची साथ असताना सध्या भयग्रस्त वातावरण आहे. अशा स्थितीत जंतुनाशक फवारणी करणारा कर्मचारी आजारी पडला. त्याला पर्यायी कर्मचारीही मिळाला नाही. मात्र, ते काम न थांबवता प्रत्यक्ष सरपंचांनीच वाहन चालवून गाव सॅनिटायझिंग केले. कोयना वसाहत येथील सरपंच राजेंद्र पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. कोयना वसाहत येथे रुग्णसंख्या वाढत आहे. ग्रामपंचायत आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य सेविका यांच्या कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे कर्मचारी आजारी पडत आहेत. कोयना वसाहत येथील ग्रामपंचायत कर्मचारी दोन दिवसांपासून आजारी आहे. त्यामुळे सॅनिटायझिंगचे काम थांबेल अशी स्थिती होती. मात्र, काम थांबवून चालणार नव्हते. त्यातच गावातील अपार्टमेंटमध्ये एका कोरोनाबाधिताचा मृत्यू झाल्याने वातावरणही भयभीत होते. अशा परिस्थितीत कंटेनमेंट झोन निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी त्या कर्मचाऱ्याची जागा कोयना वसाहत ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री. पाटील यांनी स्वीकारली. त्यांना उपसरपंच महेश कुलकर्णी यांनी व अन्य कर्मचाऱ्यांची साथ देत तो भाग निर्जंतुकीकरण केला. गाडी चालवण्यासह त्या भागाचे निर्जंतुकीकरणाचे काम श्री. पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले. आजपर्यंत कोयना वसाहत येथे कोठेही रुग्ण आढळल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक वेळी स्वतः जागेवर जाऊन सदरील परिसर स्वच्छ करून घेतला आहे. कोरोना काळात ग्रामस्थांच्या आरोग्याचा विचार करून उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य काम करत आहेत. त्यांची भक्कम साथ आहे. त्यामुळे सारे शक्‍य आहे. जनतेला सुविधा पुरविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे सरपंच पाटील यांनी सांगितले. संपादन : पांडुरंग बर्गे



