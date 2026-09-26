Satara Shahupuri Police Bribe Case : साताऱ्यात 11 हजारांची लाच घेताना हवालदार एसीबीच्या जाळ्यात; पोलिस निरीक्षकाविरुद्धही गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं?

सातारा : आकाशपाळणा उभारण्यासाठी ना-हरकत परवाना (एनओसी) देण्याच्या मोबदल्यात ११ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना शाहूपुरी पोलिस ठाण्यातील पोलिस हवालदार दीपक पोळ याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुरुवारी (दि. २४) रात्री रंगेहाथ पकडले. .दरम्यान, लाच स्वीकारण्यासाठी पोळ याला प्रोत्साहन दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने पोलिस निरीक्षक संग्राम शेवाळे यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गणेश विसर्जन मिरवणूक सुरू असतानाच शाहूपुरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ही कारवाई झाल्याने पोलिस दलात तसेच परिसरात खळबळ उडाली..आकाशपाळणा उभारण्यासाठी ना-हरकत परवाना मिळावा, यासाठी संबंधित व्यावसायिक शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गेला होता. त्यावेळी परवानगी देण्यासाठी त्याच्याकडे लाचेची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित पाळणा व्यावसायिकाने सातारा एसीबीकडे तक्रार दाखल केली..Raigad ZP Bribe Case : जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या PA ला 1,50,000 रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं; ACB च्या धडक कारवाईने उडाली खळबळ, पत्नीच्या बदलीसाठी मागितलेली लाच.तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने कारवाईचे नियोजन केले. चर्चेनंतर ११ हजार रुपये लाच देण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार गुरुवारी रात्री ठरलेली रक्कम स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने पोलिस हवालदार दीपक पोळ याला रंगेहाथ पकडले..या कारवाईदरम्यान पोलिस निरीक्षक संग्राम शेवाळे यांनीही लाच स्वीकारण्यासाठी पोळ याला प्रोत्साहन दिल्याचे समोर आले. त्यामुळे दीपक पोळ याच्यासह पोलिस निरीक्षक संग्राम शेवाळे यांच्याविरुद्धही लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.