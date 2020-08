पाचगणीत कोरोना संसर्ग काळात रुग्णवाहिकांची टंचाई!

भिलार (जि. सातारा) : पाचगणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत एकही शासकीय रुग्णवाहिका व 108 रुग्णवाहिका सेवा नसल्याने कोरोनाकाळात येथील आरोग्य यंत्रणेला मोठी कसरत करावी लागत आहे, तद्वत रिक्तपदांमुळे गिरिस्थानावरील हे आरोग्य केंद्र मेटाकुटीला आले आहे. महाबळेश्वर तालुक्‍यातील पाचगणी येथे ग्रामीण आरोग्य रुग्णालय कार्यरत आहे. तेथे सध्या आरोग्य यंत्रणेने बेल एअर रुग्णालयात कोरोना केअर सेंटर सुरू केलेले आहे. या ठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरू केले आहेत. आरोग्य यंत्रणेने गावोगावी जाऊन सर्व्हे केला तर संशयित रुग्णाला दवाखान्यात नेण्यासाठी 108 उपलब्ध होत नाही आणि खासगी रुग्णवाहिका येण्यास धजावत नाही. त्यामुळे अनेक रुग्ण खासगी वाहनाने नेल्याने इतर लोकांना कोरोनाग्रस्त होण्याची वेळ आली आहे, हे वास्तव आहे. महाबळेश्वरपासून पाचगणी 18 किलोमीटरवर आहे तर तापोळा हे 12 किलोमीटरवर आहे तरी महाबळेश्वर येथे एक व तापोळा येथे दुर्गम भाग म्हणून एक अशा दोन रुग्णवाहिका आहेत. पाचगणीतून 108 ला दूरध्वनी केल्यास मोठा अवधी लागतो, कधी कधी येतही नाही. पाचगणीत 108 ची गरज असताना उपलब्ध होत नाही. तर 108 ची गरज रुग्णवाहिकेने भागवली असती पण तीही उपलब्ध नाही, हे येथील जनतेचे दुर्दैव आहे. पाचगणी आरोग्य केंद्रावर 28 ग्रामपंचायती व 37 वाड्यावस्त्यांच्या गावांमधील 33 हजार लोकसंख्येचा भार आहे. तीन उपकेंद्रे या आरोग्य केंद्रांतर्गत येतात. त्यामुळे या लोकसंख्येला आरोग्याची सेवा देताना कर्मचाऱ्यांचीही कमतरता भासत आहे. भिलार व खिंगर या उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य सेवक उपलब्ध नाही. माचूतरला आरोग्य सेविका नाही तर पाचगणी येथे आरोग्य सहायक पद रिक्त आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांवर तालुका आरोग्य अधिकारीपदाचा कार्यभार असल्याने त्यांना हवा तेवढा वेळ पाचगणीत देता येत नाही. त्यामुळे मोठी अडचण होत आहे. पाचगणी येथे रुग्णवाहिका व 108 रुग्णवाहिका तातडीने उपलब्ध करून द्यावी व रिक्तपदांचा अनुशेष भरून काढावा, अशी मागणी होत आहे. ""पाचगणीसारख्या पर्यटनस्थळावर शासकीय 108 सेवा व रुग्णवाहिका सेवा असणे अत्यंत गरजेचे असून, सध्या कोरोना काळात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. बरीचशी गावे दुर्गम भागात असून, तेथून डोंगरातून कधी कधी रुग्ण खांद्यावर घेऊन यावे लागते, ही बाब आजच्या आधुनिक जगतात दुर्दैवी आहे.''

-संतोष कवी, पाचगणी संपादन : पांडुरंग बर्गे



